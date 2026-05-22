India-Cyprus Bilateral Talks: पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने हैदराबाद हाउस में की मुलाकात, डिफेंस से लेकर AI पर हुई चर्चा

पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 22 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स (President of Cyprus Nikos Christodoulides) ने शुक्रवार को नई दिल्ली (New Delhi) के हैदराबाद हाउस (Hyderabad House) में द्विपक्षीय वार्ता की. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence) (AI), फिनटेक (FinTech), नवाचार और अनुसंधान (Research) सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाना है. दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के समसामयिक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया.

औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस मुलाकात के दौरान दोनों ने एक सेल्फी भी ली. इससे पहले दिन में, राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. यह भी पढ़ें: PM Modi Italy Visit 2026: भारत-इटली 'विशेष रणनीतिक साझेदारी', पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में लगाया पौधा; संबंधों को दी नई ऊंचाई (Watch Video)

PM मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने द्विपक्षीय वार्ता की

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulides hold a bilateral meeting, at Hyderabad House. (Video: DD) pic.twitter.com/alS6ZgeykI — ANI (@ANI) May 22, 2026

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक से पूर्व, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स से मुलाकात की. विदेश मंत्री ने भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच सहयोग को मजबूत करने के प्रति राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स के सकारात्मक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन की सराहना की.

बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, "नई दिल्ली में आज साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स से मुलाकात कर बेहद प्रसन्नता हुई. हमारे द्विपक्षीय संबंधों और भारत-ईयू सहयोग को मजबूत करने के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं और मार्गदर्शन का मैं सम्मान करता हूँ."

मुंबई से शुरू हुआ था भारत दौरा, एनएसई का बजाया था बेल

राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, जहां हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टामटा ने उनका स्वागत किया. उन्हें दिल्ली में एक औपचारिक स्वागत (Ceremonial Welcome) और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

दिल्ली आने से पहले, राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स अपने भारत दौरे के पहले चरण के तहत मुंबई गए थे. गुरुवार को मुंबई में उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के अध्यक्ष श्रीनिवास इंजती और एनएसई के एमडी व सीईओ आशीषकुमार चौहान के साथ एनएसई इंडिया का प्रसिद्ध बेल (घंटा) बजाया. एनएसई इंडिया ने 'एक्स' पर जानकारी दी कि इस दौरे में उन्होंने एनएसई परिसर का भ्रमण किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व गहरे सहयोग के रास्ते तलाशने पर नेतृत्व टीम के साथ सार्थक चर्चा की.

जून 2025 में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा की पृष्ठभूमि

विदेश मंत्रालय के अनुसार, साइप्रस के राष्ट्रपति का यह भारत दौरा जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान बनी गतिशीलता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह यात्रा भारत-साइप्रस साझेदारी को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान, राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, जो उनके सम्मान में एक आधिकारिक भोज (Banquet) की मेजबानी करेंगी.