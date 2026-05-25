Raigad Road Tragedy: महाराष्ट्र के रायगढ़ में दुखद हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी SUV, कार में सवार सभी 8 लोगों की मौत; VIDEO

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

Raigad Road Tragedy: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. पोलादपुर-महाबलेश्वर मार्ग पर स्थित खतरनाक अम्बेनाली घाट (Ambenali Ghat) इलाके में एक तेज रफ्तार स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) अनियंत्रित होकर लगभग 800 फीट गहरी खाई में गिर गया. रायगढ़ जिला पुलिस के अनुसार, इस भीषण दुर्घटना में वाहन में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. यह हादसा रविवार, 24 मई 2026 के तड़के करीब 5 से 6 बजे के बीच का बताया जा रहा है, लेकिन खाई की गहराई और सुनसान इलाका होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहन का पता सोमवार सुबह लग सका.

दापोली से सतारा जाते समय हुआ हादसा

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, कार में सवार सभी लोग रत्नागिरी जिले के दापोली से सतारा की ओर जा रहे थे. रविवार सुबह जब पीड़ितों का अपने परिवार से संपर्क टूट गया, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. दोपहर तक कोई सुराग न मिलने पर परेशान रिश्तेदारों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद हरकत में आई पुलिस टीम ने तकनीकी जांच शुरू की. यह भी पढ़े: Rajasthan Road Tragedy: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा: डंपर से टकराने के बाद SUV में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत गंभीर; VIDEO

रायगढ़ में दुखद हादसा

Raigad, Maharashtra: Eight people have died after a tourist vehicle travelling from Konkan to Satara met with an accident. Rescue teams have recovered two bodies so far, while search operations for the remaining victims are underway pic.twitter.com/G37rnATJSu — IANS (@ians_india) May 25, 2026

मोबाइल टावर लोकेशन से मिला सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने जब पीड़ितों के मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया, तो आखिरी लोकेशन पोलादपुर के पास एक मोबाइल टावर की मिली. पुलिस और स्थानीय रेस्क्यू टीमों ने इसी इनपुट के आधार पर अम्बेनाली घाट सेक्शन में सघन तलाशी अभियान चलाया. सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिसकर्मियों को घाट की सुरक्षा दीवार टूटी हुई दिखी, जिसके बाद नीचे झांकने पर लगभग 800 फीट गहरी खाई में क्षतिग्रस्त एसयूवी कार दिखाई दी. पुलिस को अंदेशा है कि घाट के घुमावदार मोड़ पर चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण यह हादसा हुआ.

गहरी खाई के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही मुश्किलें

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, ट्रेकर्स ग्रुप और महाबलेश्वर महाड डिलाइट्स डिसास्टर मैनेजमेंट (आपदा प्रबंधन) की टीमें मौके पर पहुंच गईं. सोमवार दोपहर तक रेस्क्यू टीम ने बेहद मशक्कत के बाद दो शवों को खाई से बाहर निकाल लिया था, जबकि तीन अन्य शवों को ट्रैक कर लिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि खाई अत्यधिक गहरी और ढलान वाली होने के कारण मलबे और बाकी शवों को ऊपर लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है.

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस प्रशासन ने सभी आठ मृतकों की शिनाख्त कर ली है, जिनमें से सात आपस में दोस्त थे और सतारा के निवासी थे, जबकि एक युवक रत्नागिरी का रहने वाला था. मृतकों की सूची इस प्रकार है:

रीतेश लोखंडे (उम्र 22 वर्ष, निवासी सतारा)

सुहास लोखंडे (उम्र 20 वर्ष, निवासी सतारा)

उत्कर्ष शिंगटे (उम्र 21 वर्ष, निवासी सतारा)

निखिल शिंगटे (उम्र 25 वर्ष, निवासी सतारा)

महेश पवार (उम्र 25 वर्ष, निवासी सतारा)

आदित्य सालुंखे (उम्र 21 वर्ष, निवासी सतारा)

राजेश काटकर (उम्र 35 वर्ष, निवासी सतारा)

अंश चव्हाण (उम्र 19 वर्ष, निवासी रत्नागिरी)

अम्बेनाली घाट को महाराष्ट्र के सबसे खतरनाक घाटों में से एक माना जाता है. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे रात के समय या तड़के कोहरे और थकान की स्थिति में घाट वाले रास्तों पर बेहद सावधानी से और नियंत्रित गति में वाहन चलाएं.