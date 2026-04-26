NEET UG 2026 Admit Card: NTA हॉल टिकट कब जारी होगा? जानें संभावित तारीख और जरूरी डिटेल्स

NEET UG 2026 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 26 अप्रैल 2026 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है. देश की इस सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए इस साल रिकॉर्ड 25 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा का आयोजन रविवार, 3 मई 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में भारत और विदेशों के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा.

एडमिट कार्ड रिलीज का समय और लिंक

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आज दोपहर 2:00 बजे के आसपास सक्रिय होने की उम्मीद है. छात्रों को अपना पोर्टल लॉग इन करने के लिए आवेदन संख्या (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) तैयार रखनी होगी. हालांकि सिटी इंटिमेशन स्लिप 12 अप्रैल को ही जारी की जा चुकी है, लेकिन एडमिट कार्ड ही वह अंतिम दस्तावेज है जिसमें परीक्षा केंद्र का सटीक पता, रोल नंबर और रिपोर्टिंग समय अंकित होगा. यह भी पढ़े: RRB NTPC Admit Card 2026 Out: स्नातक पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया CBT-1 हॉल टिकट, ऐसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

एक बार लिंक सक्रिय होने के बाद, उम्मीदवार इन चरणों का पालन करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'Candidate Activity' सेक्शन के तहत 'NEET UG 2026 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें. अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. विवरणों की जांच करें और भविष्य के लिए 3-4 रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें.

एडमिट कार्ड पर इन जानकारियों की जांच अवश्य करें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित विवरणों को ध्यान से देख लें:

उम्मीदवार का नाम और पिता का नाम.

जन्म तिथि, लिंग और श्रेणी (Category).

रोल नंबर और आवेदन संख्या.

परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग समय.

गेट बंद होने का समय (दोपहर 1:30 बजे).

यदि फोटो, हस्ताक्षर या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उम्मीदवार तुरंत एनटीए हेल्पलाइन (10:00 AM - 5:00 PM) पर संपर्क करें या neet@nta.ac.in पर ईमेल करें.

ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र के नियम

एनटीए ने पेन-एंड-पेपर आधारित इस परीक्षा के लिए सख्त ड्रेस कोड और प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं. परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा.

ड्रेस कोड: आधी आस्तीन के हल्के कपड़े पहनें (पूरी आस्तीन की अनुमति नहीं है). जूतों की जगह सैंडल या कम हील वाली चप्पलें ही पहनें.

प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, वॉलेट या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र पर ले जाना मना है.

स्टेशनरी: पेन या पेंसिल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, एनटीए द्वारा केंद्र पर ही नीले/काले बॉलपॉइंट पेन उपलब्ध कराए जाएंगे.

परीक्षा का महत्व

नीट यूजी 2026 भारत के सभी मेडिकल संस्थानों (AIIMS और JIPMER सहित) में MBBS, BDS, BAMS और BSc नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र परीक्षा है. इस साल प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है क्योंकि देश भर में उपलब्ध लगभग 1.1 लाख MBBS सीटों के लिए 25 लाख से अधिक छात्र अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.