Kerala Lottery Result Today: केरल भाग्यतारा BT-55 लॉटरी के नतीजे आज 3 बजे होंगे जारी, यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची LIVE

Kerala Lottery Result

Kerala Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज सोमवार, 25 मई 2026 को अपनी बेहद लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'भाग्यतारा BT-55' (Bhagyathara BT-55) के ड्रा के परिणाम दोपहर ठीक 3:00 बजे घोषित करने जा रहा है. इस उच्च-स्तरीय लॉटरी ड्रा की लाइव प्रक्रिया दोपहर 3:00 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोरकी भवन (Gorky Bhavan) में शुरू की जाएगी. राज्यभर के हजारों टिकट धारक इस दोपहर के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस लॉटरी का मुख्य आकर्षण 1 करोड़ रुपये का भव्य प्रथम पुरस्कार (जैकपॉट) है, जो उस एकमात्र भाग्यशाली टिकट को दिया जाएगा जिसका अल्फ़ान्यूमेरिक संयोजन (Alphanumeric Combination) विजेता नंबर से पूरी तरह मेल खाएगा.

टिकट की कीमत

भाग्यतारा BT-55 लॉटरी के टिकट 'BT' प्रिफिक्स कोड के साथ बेचे जाते हैं. आम जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने प्रति टिकट की कीमत मात्र 50 रुपये निर्धारित की थी. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today 3 PM: केरल लॉटरी Karunya Plus KN-624 के नतीजे आज 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची LIVE

लॉटरी विभाग 1 करोड़ रुपये के मुख्य जैकपॉट के अलावा एक विस्तृत बहुस्तरीय पुरस्कार मैट्रिक्स (Multi-tier Prize Matrix) का उपयोग करता है. इसके तहत द्वितीय पुरस्कार 30 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, इस श्रृंखला में सबसे निचला न्यूनतम सुनिश्चित पुरस्कार 100 रुपये है. इस सुलभ पुरस्कार संरचना के कारण स्थानीय बाजारों और रिटेल काउंटरों पर इस लॉटरी की भारी मांग देखी जाती है.

वेबसाइट पर उपलब्ध होगी फाइनल PDF

भाग्यतारा BT-55 लॉटरी के परिणामों का सीधा प्रसारण आज दोपहर 3:00 बजे से डिजिटल माध्यमों पर शुरू कर दिया जाएगा. लॉटरी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 3 बजे ड्रा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पूर्ण और कानूनी रूप से बाध्यकारी परिणाम चार्ट (Official Results Chart) सोमवार देर शाम को आधिकारिक राज्य लॉटरी पोर्टल पर पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. प्रतिभागी अपने टिकट नंबर का मिलान इस आधिकारिक सूची से कर सकते हैं.

टिकट को सुरक्षित रखना अनिवार्य

कीमती पुरस्कार राशि जीतने की स्थिति में राज्य लॉटरी अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने मूल पेपर टिकट को पूरी तरह सुरक्षित और साफ-सुथरी स्थिति में रखें. सत्यापन (Verification) प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, यदि किसी टिकट पर ओवरराइटिंग, कट-फट या किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति (Mutilation) पाई जाती है, तो उसे तुरंत अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.

पुरस्कार राशि का दावा करने के लिए 30 दिनों का समय

वैधानिक नियमों के अनुसार, भाग्यतारा BT-55 साप्ताहिक लॉटरी के विजेताओं को आज दोपहर 3 बजे ड्रा के परिणाम आने के बाद, अपनी पुरस्कार राशि का दावा करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा मिलेगी.

5,000 रुपये से कम के इनाम: विजेता अपने नजदीकी पंजीकृत क्षेत्रीय लॉटरी एजेंटों से तुरंत नकद राशि प्राप्त कर सकते हैं.

1 लाख रुपये से अधिक के इनाम: बड़े पुरस्कारों के लिए विजेताओं को सीधे सरकारी लॉटरी कार्यालय में अपनी पहचान साबित करने वाले आवश्यक दस्तावेजों के साथ औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा.

सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम पुष्टि के लिए केरल सरकार के आधिकारिक राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होने वाले परिणामों का भी अवलोकन अवश्य करें.