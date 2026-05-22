AIBE 21 एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी: allindiabarexamination.com पर मिलेगा हॉल टिकट, जानें डाउनलोड करने का तरीका

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 22 मई: देश भर के कानून स्नातकों (Law Graduates) के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) (BCI) द्वारा आज, शुक्रवार को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XXI (AIBE 21) के एडमिट कार्ड (Admit Card) आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी किए जाने की पूरी संभावना है. जिन अभ्यर्थियों ने इस राष्ट्रीय स्तर की वकालत पात्रता परीक्षा (Advocacy Eligibility Test) के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, उन्हें आज पोर्टल पर करीबी नजर रखने की सलाह दी गई है. पिछले वर्षों के रुझानों को देखें तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आज शाम लगभग 5:00 बजे लाइव हो सकता है. यह भी पढ़ें: NEET UG 2026: एनटीए ने शुरू की फीस रिफंड प्रक्रिया, जानें कैसे करें क्लेम और क्या हैं री-एग्जाम के नियम

7 जून को ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, AIBE 21 की परीक्षा आगामी 7 जून 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन-एंड-पेपर) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

काउंसिल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य है. किसी भी परिस्थिति में हॉल टिकट के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

डाउनलोड के बाद इन विवरणों की अवश्य करें जांच

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उस पर अंकित सभी जानकारियों का गहनता से मिलान कर लें. मुख्य रूप से निम्नलिखित विवरणों की जांच करें:

अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर

परीक्षा केंद्र का नाम और सटीक पता

रिपोर्टिंग का समय (जो सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा)

फोटो और हस्ताक्षर की स्पष्टता

परीक्षा के दिन के लिए जारी विशेष निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, तो परीक्षा के दिन अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए तुरंत बार काउंसिल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर उसमें सुधार करवा लें. यह हॉल टिकट परीक्षा केंद्र पर आपकी प्राथमिक पहचान का दस्तावेज होगा.

लॉग-इन क्रेडेंशियल्स रखें तैयार

उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉग-इन आईडी और पासवर्ड तैयार रखना होगा. यदि कोई अभ्यर्थी अपना पासवर्ड या लॉग-इन क्रेडेंशियल्स भूल गया है, तो वह आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए पासवर्ड रिकवरी विकल्प का उपयोग कर सकता है या बीसीआई (BCI) के सहायता केंद्र से संपर्क कर सकता है. यह भी पढ़ें: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला: संसदीय समिति ने NTA प्रमुख से मांगे जवाब, पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता तंत्र बनाने पर जोर

AIBE 21 एडमिट कार्ड 2026: ऐसे करें डाउनलोड