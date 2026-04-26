HPCL Officer Admit Card 2026 OUT: एचपीसीएल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

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HPCL Officer Admit Card 2026 OUT: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने ऑफिसर स्तर के पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आज, 26 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होने वाले हैं, वे अब HPCL की आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य दस्तावेज

आवेदकों को परीक्षा केंद्र पर HPCL एडमिट कार्ड 2026 की एक प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य है. इस हॉल टिकट में परीक्षा की तिथि, रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र का पूरा पता जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर अंकित सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें ताकि अंतिम समय में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. यह भी पढ़े: JKBOSE Class 10th Result 2026 Out: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने घोषित किया 10वीं Summer Zone का परिणाम, jkresults.nic.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

HPCL एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध "HPCL Officer Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करें.

अपनी पंजीकरण आईडी (Registration ID) और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें.

स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड के विवरणों को सत्यापित करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

भर्ती प्रक्रिया

यह भर्ती अभियान विज्ञापन संख्या HPCL/OPEN/HR/3/2025-26 के तहत आयोजित किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न ऑफिसर रैंक के पदों को भरा जाना है. चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद संभवतः इंटरव्यू या अन्य तकनीकी मूल्यांकन शामिल होंगे.

अभ्यर्थियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा और आगे की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से HPCL की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. परीक्षा के दौरान सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) भी साथ रखना होगा.