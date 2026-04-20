Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी का आज दोपहर 3 बजे खुलेगा 'भाग्यतारा BT-50' का पिटारा, यहां देखें लाइव विनर Live

Kerala Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज, सोमवार 20 अप्रैल 2026 को अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'भाग्यतारा BT-50' (Bhagyathara BT-50) के परिणामों की घोषणा करने जा रहा है. इस ड्रा का आयोजन राजधानी स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. भाग्यतारा सीरीज के इस साप्ताहिक ड्रा में भाग्यशाली विजेता को 1 करोड़ रुपये का बंपर प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा.

यह लॉटरी न केवल प्रतिभागियों को करोड़पति बनने का मौका देती है, बल्कि राज्य के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत भी है. पारदर्शी और सरकार द्वारा संचालित इस प्रणाली पर राज्य भर के लाखों लोगों का भरोसा टिका है.

दोपहर 3 बजे से शुरू होगा लाइव ड्रा

भाग्यतारा BT-50 का आधिकारिक ड्रा समारोह दोपहर 3:00 बजे अधिकृत न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों की देखरेख में शुरू होगा. शुरुआती विजेता नंबरों की घोषणा लाइव वेन्यू पर की जाएगी, जबकि विस्तृत और पूरी परिणाम सूची शाम 4:00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों की जांच विभाग के आधिकारिक पोर्टल statelottery.kerala.gov.in पर कर सकते हैं. प्रत्येक टिकट की कीमत मात्र 50 रुपये रखी गई थी, जिसके कारण राज्य भर में इसकी भारी बिक्री हुई है.

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पुरस्कारों का वितरण और महत्वपूर्ण नियम

भाग्यतारा लॉटरी में कई स्तरों पर पुरस्कार दिए जाते हैं. प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रुपये के अलावा, इसमें सांत्वना पुरस्कार और अन्य श्रेणियों में भी हजारों रुपये जीतने का अवसर मिलता है. विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने नंबरों का मिलान केरल सरकार के आधिकारिक राजपत्र (Gazette) से अवश्य करें.

नियमों के अनुसार, विजेताओं को अपना मूल टिकट ड्रा की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी विभाग या अधिकृत बैंकों में जमा करना अनिवार्य है. 10,000 रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि पर 30% आयकर (TDS) कटौती लागू होगी.

छोटे पुरस्कारों के लिए दावा प्रक्रिया

जिन विजेताओं ने 5,000 रुपये से कम की राशि जीती है, वे अपनी पुरस्कार राशि सीधे केरल के किसी भी अधिकृत लॉटरी स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, बड़ी राशियों के लिए पहचान पत्र और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ विभाग में आवेदन करना होता है.

केरल की यह लॉटरी प्रणाली अपनी पारदर्शिता के लिए जानी जाती है. आज के लाइव ड्रा को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जिससे प्रतिभागियों को तुरंत अपडेट मिलते रहेंगे.