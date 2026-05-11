Ladki Bahin Yojna Update: लाडकी बहनों का मार्च और अप्रैल की किस्त का इंतजार बढ़ा, जानें कब आएंगे खाते में पैसे और कैसे चेक करें स्टेटस
Ladki Bahin Yojana Update

Ladki Bahin Yojna Update: महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' आर्थिक संबल का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है. हालांकि, पिछले कुछ समय से मार्च और अप्रैल महीनों की किस्तों के भुगतान में हो रही देरी ने लाभार्थियों की चिंता बढ़ा दी है. ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब सरकार भुगतान की तैयारी में जुट गई है. ताजा अपडेट के अनुसार, पात्र महिलाओं को जल्द ही रुका हुआ पैसा एक साथ मिल सकता है.

मार्च और अप्रैल की किस्त पर ताजा अपडेट

योजना के तहत आखिरी बार फरवरी की किस्त का भुगतान मार्च के अंत में किया गया था. इसके बाद ई-केवाईसी और तकनीकी जांच के कारण मार्च और अप्रैल की किस्तों में देरी हुई है. सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार मार्च, अप्रैल और मई की किस्तों को मिलाकर कुल 4,500 रुपये (1,500 रुपये प्रति माह) एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजने पर विचार कर रही है. हालांकि, कुछ मामलों में केवल दो महीनों की संयुक्त राशि (3,000 रुपये) भी भेजी जा सकती है.  यह भी पढ़े:  Ladki Bahin Yojna: नांदेड में सीएम के ‘लाडकी बहिन योजना’ के कार्यक्रम में महिला की मौत, गर्मी और भीड़ के कारण चक्कर खाकर गिरी थी नीचे

देरी का मुख्य कारण: ई-केवाईसी प्रक्रिया

भुगतान में देरी का सबसे बड़ा कारण लाभार्थियों का सत्यापन (Verification) रहा है. सरकार ने ई-केवाईसी पूरा करने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया था. आंकड़ों के अनुसार, लगभग 54 लाख महिलाओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण उनके नाम फिलहाल सूची से हटाए जा सकते हैं. जिन महिलाओं ने समय पर अपनी जानकारी अपडेट कर ली है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा.

ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और पेमेंट स्टेटस

महिलाएं घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं कि उनके खाते में पैसे आए हैं या नहीं. इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं:

  • नारी शक्ति दूत ऐप: अपने मोबाइल पर 'नारी शक्ति दूत' ऐप खोलें और लॉग-इन करें. वहां 'बेनिफिशियरी स्टेटस' (Beneficiary Status) पर क्लिक करके आप अपनी किस्तों की जानकारी देख सकती हैं.

  • आधिकारिक पोर्टल: योजना की वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर स्टेटस चेक करें.

  • बैंक पासबुक और एसएमएस: अपने आधार से लिंक बैंक खाते का बैलेंस चेक करें या बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराएं. भुगतान होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी प्राप्त होगा.

अपात्रता का खतरा और सुधार का मौका

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने जानबूझकर गलत जानकारी दी थी या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद आवेदन किया था, उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है. हालांकि, जिन महिलाओं के आवेदनों में मामूली गलतियां थीं और उन्होंने अप्रैल के दौरान सुधार कर लिया है, उन्हें मार्च से अब तक का पूरा बकाया (Arrears) मिलने की संभावना है.

क्या है लाडकी बहिन योजना?

यह महाराष्ट्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में दी जाती है. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है. वर्तमान में राज्य की करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं.