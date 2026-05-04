Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी भाग्यतारा BT-52 के परिणाम आज 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं के नाम लाइव

Kerala Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 4 मई 2026 को 'भाग्यतारा BT-52' (Bhagyathara BT-52) साप्ताहिक लॉटरी के लकी ड्रा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. तिरुवनंतपुरम स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे आयोजित इस ड्रा में भाग्यशाली विजेताओं के नामों का चयन किया गया. इस साप्ताहिक लॉटरी का मुख्य आकर्षण 1 करोड़ रुपये का प्रथम पुरस्कार है.

पारदर्शिता और लाइव ड्रा प्रक्रिया

केरल लॉटरी विभाग द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह ड्रा 'मैकेनिकल ड्रम' सिस्टम के माध्यम से आयोजित किया जाता है. पूरी प्रक्रिया सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक गवाहों की निगरानी में पूरी की गई. दोपहर 3:00 बजे से परिणाम लाइव उपलब्ध कराए गए और अब विस्तृत परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं.

भाग्यतारा BT-52 पुरस्कार संरचना

केरल की लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी में से एक, भाग्यतारा BT-52 के टिकट की कीमत मात्र 50 रुपये रखी गई थी. इसके पुरस्कारों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

यहां देखें लाइव

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये.

द्वितीय पुरस्कार: 10 लाख रुपये.

तृतीय पुरस्कार: 2 लाख रुपये.

सांत्वना पुरस्कार: 8,000 रुपये.

इसके अलावा, टिकट धारकों के लिए कई अन्य छोटे नकद पुरस्कार भी रखे गए हैं, जिससे विजेताओं की एक लंबी सूची तैयार होती है.

विजेता अपना इनाम कैसे प्राप्त करें?

लॉटरी विभाग ने विजेताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबर का मिलान केरल सरकार के आधिकारिक गजट से जरूर करें.

यदि आपका टिकट नंबर विजेता सूची में है, तो पुरस्कार राशि का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

विजेता को 30 दिनों के भीतर अपना मूल टिकट विभाग को सौंपना होगा. 1 लाख रुपये से कम की राशि जिला लॉटरी कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है. 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए विजेता को अपना टिकट निदेशक (राज्य लॉटरी) के पास जमा करना होगा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

केरल लॉटरी का सामाजिक महत्व

केरल राज्य लॉटरी न केवल लोगों को पुरस्कार जीतने का अवसर देती है, बल्कि यह राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है. इस राजस्व का उपयोग विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है. हालांकि, प्रशासन हमेशा यह सलाह देता है कि लोग इसे केवल मनोरंजन के तौर पर लें और जिम्मेदारी से खेलें.