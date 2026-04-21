Kerala Lottery Result 2026 Declared: केरल लॉटरी Sthree Sakthi SS-516 का परिणाम जारी; विजेताओं की सूची यहां देखें Live

Kerala Lottery Sthree Sakthi SS-516 Result Declared: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने आज, मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को अपनी साप्ताहिक लॉटरी 'स्त्री शक्ति SS-516' (Sthree Sakthi SS-516) के नतीजों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. दोपहर 3:00 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में लकी ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न हुई. इस सप्ताह की लॉटरी में भाग्यशाली विजेता के लिए 1 करोड़ रुपये का बंपर प्रथम पुरस्कार रखा गया है.

पुरस्कारों की पूरी सूची और इनामी राशि

स्त्री शक्ति लॉटरी अपनी आकर्षक इनामी राशि के कारण केरल में अत्यंत लोकप्रिय है. आज के ड्रॉ में विभिन्न श्रेणियों के तहत विजेताओं का चयन किया गया है: यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result 2026 Today Live: केरल लॉटरी भाग्यथारा BT-48 के नतीजे आज 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विनर लिस्ट लाइव

Sthree Sakthi SS-516 का परिणाम जारी

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (1 विजेता)

द्वितीय पुरस्कार: 10 लाख रुपये (1 विजेता)

तृतीय पुरस्कार: 5,000 रुपये

सांत्वना पुरस्कार: 8,000 रुपये (अन्य सीरीज के समान नंबर वाले टिकटों के लिए)

इसके अलावा 2,000 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये जैसी निचली श्रेणियों में भी कई अन्य इनाम दिए गए हैं.

पारदर्शिता के साथ ड्रॉ का आयोजन

लॉटरी विभाग ने सुनिश्चित किया कि ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो. इसके लिए स्वतंत्र जजों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम निगरानी के लिए मौजूद रही. शुरुआती ड्रॉ के बाद अब विजेता नंबरों की पूरी आधिकारिक सूची तैयार की जा रही है, जो जल्द ही सार्वजनिक उपलब्ध होगी.

परिणाम कहाँ और कैसे चेक करें?

प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों का मिलान निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: पूर्ण परिणाम की पीडीएफ फाइल शाम 4:30 बजे तक statelottery.kerala.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी. सरकारी गजट: आधिकारिक पुष्टि के लिए केरल सरकार के गजट में प्रकाशित परिणामों को अंतिम माना जाता है. स्थानीय एजेंट: प्रतिभागी अपने नजदीकी लॉटरी काउंटर या एजेंट से भी विजेता नंबरों की सूची प्राप्त कर सकते हैं.

विजेताओं के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

इनाम जीतने वाले भाग्यशाली विजेताओं को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा. इनाम की राशि का दावा परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है.

5,000 रुपये तक के छोटे इनाम किसी भी स्थानीय लॉटरी शॉप से लिए जा सकते हैं.

5,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए विजेताओं को अपना मूल टिकट और पहचान पत्र (जैसे PAN कार्ड या अन्य सरकारी आईडी) के साथ बैंक या जिला लॉटरी कार्यालय में संपर्क करना होगा.

नियमानुसार, कुल इनामी राशि पर सरकारी टैक्स और एजेंट कमीशन की कटौती के बाद ही भुगतान किया जाएगा.

यदि आप भी इस लॉटरी में शामिल हुए हैं, तो कृपया अपने टिकट को सुरक्षित रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नंबर जरूर चेक करें.