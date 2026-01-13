केरल लॉटरी परिणाम: Sthree Sakthi SS-502 के नतीजों की घोषणा, यहाँ देखें विजेताओं की पूरी सूची

Nagaland State Lotteries. (Photo Credits: LatestLY)

Sthree Sakthi SS-502 Result: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को 'स्त्री शक्ति SS-502' (Sthree Sakthi SS-502) के आधिकारिक परिणामों की घोषणा कर दी है. इस साप्ताहिक लॉटरी का लकी ड्रा तिरुवनंतपुरम स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे आयोजित किया गया. इस ड्रॉ के जरिए कई भाग्यशाली विजेताओं की किस्मत चमकी है, जिसमें पहला पुरस्कार 75 लाख रुपये का रखा गया है. विभाग ने ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी पीडीएफ (PDF) सूची भी जारी कर दी है.

मुख्य पुरस्कार और विजेता राशि

स्त्री शक्ति SS-502 लॉटरी के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं. इस ड्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 'प्रथम पुरस्कार' रहा, जिसकी राशि 75 लाख रुपये निर्धारित है. वहीं, दूसरा पुरस्कार जीतने वाले को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, तीसरे से लेकर आठवें स्थान तक आने वाले विजेताओं के लिए 5,000 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के नकद पुरस्कार शामिल हैं. विभाग ने उन 11 विजेताओं के लिए 8,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize) भी रखा है, जिनके टिकट नंबर पहले पुरस्कार वाले नंबर के समान हैं, लेकिन उनकी सीरीज अलग है.

परिणाम कैसे चेक करें?

लॉटरी विभाग के अनुसार, प्रतिभागी अपना परिणाम केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट (www.keralalotteries.com) पर जाकर देख सकते हैं.

वेबसाइट पर 'Lottery Result' सेक्शन पर क्लिक करें.

'Sthree Sakthi SS-502' के लिंक का चयन करें.

आपके सामने विजेताओं की सूची वाली एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी.

अपने टिकट नंबर का मिलान सूची में दिए गए नंबरों से करें.

पुरस्कार राशि के दावे की प्रक्रिया

विजेताओं के लिए केरल सरकार द्वारा कुछ कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं. यदि आपकी पुरस्कार राशि 5,000 रुपये से कम है, तो आप इसे केरल के किसी भी लॉटरी स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यदि जीती हुई राशि 5,000 रुपये से अधिक है, तो विजेता को ड्रॉ की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना टिकट, पहचान पत्र (आधार या पैन कार्ड) और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सरकारी लॉटरी कार्यालय या बैंक में जमा करना होगा.

केरल लॉटरी विभाग की पृष्ठभूमि

केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने 1967 में अपना खुद का लॉटरी विभाग शुरू किया था. इसका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है. वर्तमान में विभाग कई साप्ताहिक और बंपर लॉटरी संचालित करता है, जिसका मुनाफा राज्य के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है.