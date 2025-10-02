धरती का सबसे अमीर इंसान! एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर के पार, कई देशों की GDP से भी ज्यादा है संपत्ति

एलन मस्क 500.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं. (Photo : X)

Elon Musk $500 Billion Net Worth: कल्पना कीजिए कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप पूरी दुनिया की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अकेले कंट्रोल कर सकें! जी हां, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, जो अब इतिहास में पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. ये खबर 1 अक्टूबर 2025 को आई, जब फोर्ब्स की लिस्ट में मस्क का नाम सबसे ऊपर चमका. उनकी नेटवर्थ अब करीब 500.1 अरब डॉलर है, जो पहले कभी किसी ने छुआ भी नहीं था.

कैसे पहुंचे इतनी ऊंचाई पर?

एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के बॉस हैं, उनकी किस्मत टेस्ला के शेयरों से जुड़ी हुई है. हाल ही में टेस्ला के स्टॉक में जबरदस्त उछाल आया, जिसकी वजह से मस्क की दौलत आसमान छू गई. याद कीजिए, जनवरी 2021 में वो पहली बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे, तब उनकी संपत्ति करीब 190 अरब डॉलर थी. उसके बाद सितंबर 2021 में ये आंकड़ा और बढ़ा, लेकिन अब तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया! स्पेसएक्स की सफलताएं, जैसे स्टारशिप रॉकेट और सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स, ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया.

मस्क की जिंदगी का सफर

एलन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन अमेरिका आकर उन्होंने कमाल कर दिखाया. पेपाल से शुरू करके टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और एक्स (पहले ट्विटर) तक, उन्होंने हर फील्ड में इनोवेशन किया. उनकी सोच है कि इंसान को मंगल ग्रह पर बसाना है, इलेक्ट्रिक कारों से पॉल्यूशन खत्म करना है, और एआई से दुनिया बदलनी है. लेकिन रास्ता आसान नहीं था – कई बार टेस्ला दिवालिया होने के कगार पर पहुंची, लेकिन मस्क की जिद ने सब संभाल लिया. अब वो इतने अमीर हैं कि दूसरे सबसे अमीर आदमी से करीब 150 अरब डॉलर आगे हैं!

क्या असर पड़ेगा?

ये उपलब्धि सिर्फ मस्क की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया के लिए बड़ा माइलस्टोन है. टेस्ला के शेयरों की वजह से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी हलचल मची है. लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा होने से क्या बदलाव आएंगे? मस्क पहले ही कह चुके हैं कि वो अपना पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन और ह्यूमैनिटी को बेहतर बनाने में लगाएंगे. हालांकि, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी दौलत एक आदमी के पास होना अच्छा नहीं, क्योंकि इससे इनएक्वालिटी बढ़ती है.

खैर, मस्क की ये कामयाबी हमें सिखाती है कि सपने बड़े देखो, रिस्क लो, और कभी हार मत मानो. अगर आप भी इनोवेटर बनना चाहते हैं, तो मस्क से इंस्पिरेशन लीजिए! क्या पता, अगला रिकॉर्ड आपका हो.