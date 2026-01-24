Amazon Layoffs 2026: अगले हफ्ते हजारों कर्मचारियों की छुट्टी करेगा अमेजन; AWS और प्राइम वीडियो समेत कई विभागों पर गिरेगी गाज

Amazon (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Amazon Layoffs 2026: दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अगले सप्ताह से अपनी छंटनी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत करने जा रही है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जैसी के नेतृत्व में कंपनी अपने कॉर्पोरेट कार्यबल को लगभग 30,000 तक कम करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी का यह नया दौर मंगलवार, 27 जनवरी से शुरू हो सकता है. यह अमेजन के तीन दशकों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्यबल कटौती है, जो 2022-2023 के दौरान हुई 27,000 छंटनियों के आंकड़े को भी पार कर गई है.

इन विभागों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

सूत्रों के अनुसार, इस छंटनी का सीधा असर अमेजन के कई हाई-प्रोफाइल डिवीजनों पर पड़ने वाला है. इसमें शामिल हैं:

Amazon Web Services (AWS): कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म.

कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म. रिटेल ऑपरेशंस: मुख्य ई-कॉमर्स रिटेल टीम.

मुख्य ई-कॉमर्स रिटेल टीम. प्राइम वीडियो: स्ट्रीमिंग और कंटेंट डिवीजन.

स्ट्रीमिंग और कंटेंट डिवीजन. PXT (पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी): कंपनी का मानव संसाधन (HR) विभाग.

यह छंटनी विशेष रूप से 'व्हाइट-कॉलर' यानी कॉर्पोरेट कर्मचारियों पर केंद्रित है, जो अमेजन के 3.5 लाख कॉर्पोरेट स्टाफ का लगभग 10% है. हालांकि, फुलफिलमेंट सेंटर्स और गोदामों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों पर इसका फिलहाल कोई असर नहीं होगा.

एआई (AI) और छंटनी का संबंध

शुरुआत में अमेजन ने इन कटौतियों के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते प्रभाव को मुख्य कारण बताया था. कंपनी का मानना है कि एआई इंटरनेट के बाद सबसे बड़ा बदलाव है. हालांकि, बाद में एंडी जैसी ने स्पष्ट किया कि मुख्य उद्देश्य कंपनी के भीतर फैली 'लालफीताशाही' (Bureaucracy) को खत्म करना और प्रबंधन की अनावश्यक परतों को कम करना है.

एआई की मदद से अब कई रूटीन काम और सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे कार्य स्वचालित (Automate) हो रहे हैं, जिससे मध्यम स्तर के प्रबंधन पर निर्भरता कम हो गई है. कंपनी इस बचत को एआई और नए तकनीकी प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहती है.

अमेजन के कॉर्पोरेट कल्चर में बदलाव

एंडी जैसी अमेजन को एक 'स्टार्टअप' जैसी फुर्तीली कंपनी के रूप में वापस ढालना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने न केवल छंटनी का रास्ता अपनाया है, बल्कि हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आने का कड़ा नियम भी लागू किया है.

प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को अक्टूबर की तरह ही 90 दिनों का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, जिसके दौरान वे पेरोल पर रहेंगे. इस अवधि में उन्हें अन्य कंपनियों में अवसर तलाशने के लिए 'आउटप्लेसमेंट सर्विसेज' और सेवरेंस बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे.

वित्तीय परिणामों पर नजर

अमेजन 5 फरवरी को अपने चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश करने वाला है. उससे ठीक पहले हो रही यह छंटनी इस बात का संकेत है कि कंपनी साल 2026 के लिए अपने ऑपरेशंस को बेहद हल्का और लाभदायक (Lean and Profitable) बनाए रखना चाहती है.