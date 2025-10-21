Amazon में 75% काम करेंगे रोबोट, 6 लाख से अधिक कर्मचारियों नौकरी खतरे में

Representational Image | Wikimedia Commons

Amazon ने अपनी संचालन प्रणाली में 75% ऑटोमेशन करने की योजना बनाई है, जिससे कंपनी के 6 लाख से अधिक कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं. कंपनी के आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि 2027 तक Amazon 1.6 लाख अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती से बचना चाहता है और इस कदम से प्रत्येक संसाधित आइटम पर 30 सेंट की बचत होगी.

श्रीवपोर्ट, लुइसियाना में Amazon के एडवांस्ड वेयरहाउस में पहले ही 1,000 रोबोट काम कर रहे हैं, जिससे पिछले साल मानव कर्मचारियों की संख्या में 25% की कटौती हुई. 2027 तक कंपनी यहां अपनी वर्कफोर्स को आधा करने का लक्ष्य रखती है. इसी तरह के बदलाव 40 अन्य सुविधाओं (जिसमें वर्जीनिया बीच में नया वेयरहाउस शामिल है) में भी लागू किए जाने हैं.

स्टोन माउंटेन सुविधा, अटलांटा के पास, जहां 4,000 कर्मचारी काम करते हैं, वहां रेट्रोफिट के बाद 1,200 कम कर्मचारियों के साथ 10% अधिक आइटम संसाधित किए जाएंगे. Amazon अब अस्थायी कर्मचारियों पर अधिक निर्भर होने की योजना बना रहा है.

लागत में बचत और नौकरी में कटौती

Amazon का यह ऑटोमेशन प्रोजेक्ट 10 अरब डॉलर से कम लागत में पूरा होगा और 2025 से 2027 के बीच 12.6 अरब डॉलर की बचत करने का अनुमान है. कंपनी के CEO एंडी जैसी की दक्षता पर जोर इस बदलाव को प्रेरित कर रहा है, लेकिन इसके कारण व्यापक स्तर पर नौकरियों के नुकसान की आशंका भी बढ़ रही है.

कंपनी "रोबोट" के बजाय "कोबोट" शब्द का इस्तेमाल करती है ताकि कर्मचारियों और जनता में इस बदलाव को लेकर नकारात्मक धारणा कम हो.

विशेषज्ञों की चेतावनी और कर्मचारियों की चिंता

अर्थशास्त्री डारोन अचेमोग्लू का कहना है कि “संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक अब नौकरी सृजन करने के बजाय नौकरी खत्म करने वाला बन जाएगा.” स्टोन माउंटेन के पास रहने वाले एक नौकरी चाहने वाले ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वहां कोई नौकरी की घोषणा नहीं हुई, और उन्हें कंपनी की वर्कफोर्स कटौती की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.