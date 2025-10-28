Amazon Layoffs: अमेजन में होगी बड़ी छंटनी! 30 हजार कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, AI और खर्च कटौती बनी वजह

Amazon Job Cuts 2025 (Photo: Wikimedia Commons)

Amazon Job Cuts 2025: दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी (Layoffs) की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस हफ्ते लगभग 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निकालने की प्लानिंग कर रही है. इस कदम को महामारी (Covid019) के दौरान जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति और मौजूदा खर्चों को कम करने के Amazon के प्रयासों का हिस्सा बताया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, ये छंटनी Amazon के कुल 15.5 लाख कर्मचारियों का एक छोटा सा हिस्सा है.

लेकिन कंपनी के कॉर्पोरेट कर्मचारियों का लगभग 10% है. इससे पहले, 2022 में, Amazon ने लगभग 27,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी, जिसे अब तक की सबसे बड़ी छंटनी माना गया था.

अमेजन मंगलवार से 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियों में कटौती करेगा

JUST IN - Amazon to cut as many as 30,000 corporate jobs beginning Tuesday — Reuters — Disclose.tv (@disclosetv) October 27, 2025

छंटनी में कौन से विभाग प्रभावित होंगे?

छंटनी से प्रभावित विभागों में मानव संसाधन (People Experience and Technology - PXT), ऑपरेशंस, डिवाइसेस एंड सर्विसेज, और Amazon Web Services (AWS) शामिल हैं. सोमवार को, इन विभागों के मैनेजरों को सूचित किया गया कि उन्हें मंगलवार सुबह से कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा.

Amazon को छंटनी की जरूरत क्यों?

कंपनी के CEO एंडी जैसी (Andy Jassy) पिछले कुछ महीनों से अनावश्यक नौकरशाही और खर्चों को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कर्मचारियों के लिए एक ‘अनॉनिमस शिकायत लाइन (Anonymous Complaint Line)’ भी शुरू की थी, जिसके जरिए 1,500 से ज्यादा सुझाव मिले और करीब 450 बदलाव लागू किए गए.

जैसी ने जून में कहा था कि कंपनी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग से कई बार दोहराए जाने वाले कार्य स्वचालित (Automatic) हो जाएंगे, जिससे और अधिक नौकरियां जाएंगी. विश्लेषकों का कहना है कि अमेजन ने अब एआई-आधारित उत्पादकता (AI-Based Productivity) का ऐसा स्तर हासिल कर लिया है कि उसे अब बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है.

वेयरहाउस और सपोर्ट टीम में होगी भर्ती

इस बीच, अमेजन के क्लाउड बिजनेस AWS की ग्रोथ भी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में धीमी रही है. दूसरे तिमाही में AWS की बिक्री 30.9 अरब डॉलर रही, जबकि माइक्रोसॉफ्ट Azure ने 39% और गूगल क्लाउड ने 32% की बढ़ोतरी दर्ज की.

हालांकि छंटनी के बीच भी अमेजन आगामी त्योहारी सीजन को लेकर आशावान है. कंपनी ने बताया कि वह इस साल भी अपने वेयरहाउस और सपोर्ट टीमों के लिए 2.5 लाख मौसमी कर्मचारियों (Seasonal Employees) की भर्ती करेगी.

कुछ कर्मचारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

वहीं, कंपनी ने अपने PXT डिवीजन में डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स से जुड़े विभाग का पुनर्गठन भी किया है. इन बदलावों में कुछ कर्मचारियों को नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं.

अमेजन का यह कदम न केवल टेक सेक्टर में बढ़ती छंटनियों की एक और कड़ी है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी देता है कि AI के दौर में बड़ी टेक कंपनियां अपने संचालन मॉडल को तेजी से बदल रही हैं.