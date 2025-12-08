Indigo Crisis: दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, इंडिगो की उड़ानों में देरी संभव, यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस करें चेक

(Photo Credits FB)

Indigo Crisis: इंडिगो के संकट के बीच यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ अभी भी देखी जा रही है. हालांकि हालात में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंडिगो की कुछ उड़ानें अभी भी रद्द और देरी से संचालित हो रही हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Delhi Airport) ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

एडवाइजरी में क्या कहा

एयरपोर्ट प्रशासन ने एडवाइजरी में कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में आगे भी देरी हो सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस संबंधित एयरलाइन से जरूर जांच लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. यह भी पढ़े: IndiGo Crisis: इंडिगो संकट के बीच दक्षिणी रेलवे का बड़ा फैसला, स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा

एडवाइजरी में मदद की कही गई बात

एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए एयरपोर्ट की टीमें सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ताकि यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके. किसी भी तरह की सहायता, जिसमें मेडिकल सपोर्ट भी शामिल है. यात्रियों को एयरपोर्ट पर मौजूद सूचना डेस्क से संपर्क करने की सलाह दी गई है, जहां ग्राउंड स्टाफ मदद के लिए उपलब्ध है.

एयरपोर्ट आने-जाने के लिए मेट्रो, बस और कैब की सुविधा

इसके अलावा, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को यह भी जानकारी दी है कि एयरपोर्ट आने-जाने के लिए मेट्रो, बस और कैब जैसी कई सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं. रियल-टाइम अपडेट और जरूरी जानकारी के लिए यात्रियों से दिल्ली एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट देखने की अपील की गई है.