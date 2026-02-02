Pune Suicide: पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में 39 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या, पत्नी ने रियल एस्टेट मामले को मानसिक तनाव का कारण बताया
(Photo Credits Pixabay)

Pune Man Commits Suicide: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ शहर के चरहोली इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां 39 वर्षीय एक व्यक्ति ने मानसिक तनाव और घरेलू कलह के चलते कथित तौर पर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस के अनुसार, मृतक की पत्नी के खिलाफ ठाणे जिले में रियल एस्टेट से जुड़ा एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से परिवार भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में था.

क्या है पूरा मामला?

मृतक की पहचान चरहोली बुद्रुक निवासी कुमार ऐश्वर्या (39) के रूप में हुई है. दिघी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ ने बताया कि कुमार की पत्नी प्रीति ऐश्वर्या रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी हैं. हाल ही में ठाणे जिले में एक संपत्ति लेनदेन के विवाद में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. यह भी पढ़े:  Beed Teen Suicide: महाराष्ट्र के बीड में दुखद घटना, गर्मी में मां ने बाहर खेलने से रोका तो 14 वर्षीय किशोर ने दी जान

पुलिस के अनुसार, इस कानूनी मामले के सामने आने के बाद से ही कुमार ऐश्वर्या गहरे तनाव में थे. परिजनों ने संकेत दिया कि इस स्थिति के कारण घर में तनाव का माहौल बना रहता था और पति-पत्नी के बीच अक्सर बहस होती थी.

बहस के बाद उठाया आत्मघाती कदम

29 जनवरी (गुरुवार) को कुमार और उनकी पत्नी के बीच इसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के बाद कुमार ने जहरीला पदार्थ खा लिया. कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें खून की उल्टियां और गंभीर दस्त शुरू हो गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनकी पत्नी उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले गईं.

इलाज के दौरान तोड़ा दम

अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद कुमार की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया था, जिससे परिवार को उम्मीद बंधी थी. हालांकि, रविवार देर रात उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई. डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, रविवार रात करीब 10:30 बजे कुमार ऐश्वर्या का निधन हो गया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

दिघी पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की है. पुलिस अधिकारी घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के बयान दर्ज कर रहे हैं. जांच में इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि क्या आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया था या यह पूरी तरह मानसिक तनाव का परिणाम था.