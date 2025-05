Peshawar Zalmi Beat Islamabad United, PSL 2025 22nd Match Scorecard: पेशावर जाल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से रौंदा, बाबर आजम ने जड़ा अर्धशतक; यहां देखें PZ बनाम IU मैच का स्कोरकार्ड

Peshawar Zalmi vs Islamabad United Pakistan Super League 2025 22nd Match Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 22वां मैच 2 मई को पेशावर जाल्मी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में पेशावर जाल्मी की टीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पेशावर जाल्मी की टीम ने इस सीजन में अपनी तीसरी जीत हासिल कर ली हैं. इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगुवाई शादाब खान (Shadab Khan) कर रहे हैं. जबकि, पेशावर जाल्मी की कमान बाबर आजम (Babar Azam) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Peshawar Zalmi vs Islamabad United, PSL 2025 22nd Match 1st Inning Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर जाल्मी के सामने रखा 144 रनों का टारगेट, बेन द्वारशुइस ने खेली धुआंधार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पेशावर जाल्मी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच का स्कोरकार्ड

Peshawar Zalmi defeated Islamabad United by 6 wickets in the 22nd match of the Pakistan Super League (PSL) Season X.

