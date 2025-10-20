VIDEO: बॉस हो तो ऐसा! फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक ने 51 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में दी SUV गाड़ियां, चंडीगढ़ का वीडियो आया सामने

Credit-(Instagram,mk_bhatia)

चंडीगढ़, पंजाब: दिवाली (Diwali) पर किसी भी कंपनी (Company) में कर्मचारियों को मालिक की ओर से थोड़ा बहुत बोनस और मिठाई का डिब्बा दिया जाता है. लेकिन चंडीगढ़ (Chandigarh) में एक ऐसे बिजनेसमैन रहते है, जो अपने कर्मचारियों को महंगी महंगी कारें (Expensive Cars) दिवाली में गिफ्ट देते है. इन बिजनेसमैन का नाम एम. के. भाटिया है और इन्होने अपने कर्मचारियों को 51 एसयुवी (SUV) लग्जरी कारें गिफ्ट की है. इन महंगी कारों को पाकर कर्मचारियों की ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा. सोशल मीडिया पर इनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इनकी काफी तारीफ कर रहे है.

बता दें की इससे पहले भी भाटिया अपने कर्मचारियों को कारें गिफ्ट कर चुके है और ये उनका तीसरा साल है, जहां उन्होंने एक बार फिर कर्मचारियों को कार गिफ्ट की है. इस वीडियो को सोशल मीडिया (Social Media) के इंस्टाग्राम पर mk_bhatia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:BSNL लेकर आया धमाकेदार दिवाली ऑफर, 1 रुपये में अनलिमिटेड कॉल के साथ रोजाना 2GB डेटा

कर्मचारियों को गिफ्ट की महंगी कारें

View this post on Instagram A post shared by Mk Bhatia (@mk_bhatia)

'कार गिफ्ट रैली' निकालकर मनाया जश्न

'बिज़नेस टुडे' के मुताबिक़ कारें बांटने के बाद 'मिट्स हाउस' तक एक विशेष कार गिफ्ट रैली निकाली गई.इस मौके पर कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. भाटिया ने इसे अपनी कंपनी की सफलता का जश्न नहीं, बल्कि एक'टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज. बताया.एम. के. भाटिया, जो पंचकूला स्थित मिट्स हेल्थकेयर (Mits Healthcare) के संस्थापक हैं, ने कहा,'मेरे सहयोगी और कर्मचारी मेरी फार्मा कंपनियों की रीढ़ हैं.उनकी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण ही हमारी सफलता की नींव है. उन्हें पहचान देना और प्रेरित रखना मेरा कर्तव्य है.उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक परिवार जैसी भावना को मजबूत करने का तरीका है.

हर साल देते है कार

बता दें की साल 2023 में भाटिया ने 12 कर्मचारियों को कारें दी थीं.साल 2024 में उन्होंने 15 लग्जरी कारें (Luxury Cars) गिफ्ट कीं.इस साल उन्होंने अपना 'हाफ सेंचुरी कार गिफ्ट माइलस्टोन' पूरा किया, यानी 51 कारें बांटीं.भाटिया द्वारा अपने कर्मचारियों को कारें भेंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं और इसे 'कर्मचारी प्रेरणा का सबसे बेहतरीन तरीका' बता रहे हैं.