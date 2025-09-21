UP Road Accident: यूपी के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 15 से अधिक घायल

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. यह हादसा कन्नौज जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के पास पचोर गांव के नजदीक रात करीब 11:45 बजे हुआ.
झपकी आने से हुआ हादसा!
पुलिस के अनुसार, दिल्ली से बलिया जा रही स्लीपर बस में करीब 50 यात्री सवार थे. तेज रफ्तार बस के ड्राइवर को झपकी आने के कारण वह गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और बस ने ट्रक के पीछे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक करीब 100 मीटर तक घिसटता हुआ डिवाइडर पर चढ़ गया। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. यह भी पढ़े: UP Road Accident दिल्ली-पुणे और प्रयागराज में रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 6 की मौत
मौके पर बस चालक की मौत
हादसे में बस चालक अंकित (29) की मौके पर ही मौत हो गई. वह स्टीयरिंग में बुरी तरह फंस गया था. यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) की टीम ने उसे कटर की मदद से बाहर निकाला.
इलाज के दौरान दो और यात्रियों की मौत
घायलों को तुरंत तिर्वा के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान पटना के रहने वाले संजू (32) की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर यात्री हर्ष (22) को सैफई के यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इटावा रेफर किया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. हादसे में एक यात्री के दोनों पैर कट गए, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें आगे यात्रा की अनुमति दी गई।
ट्रक चालक और क्लीनर फरार
हादसे के बाद ट्रक चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बाधित रहा, लेकिन क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कर दिया गया.
बस बिहार की, मालिक की पहचान जारी
बताया गया कि बस बिहार में रजिस्टर्ड है. पुलिस बस मालिक की पहचान में जुटी है. शुरुआती जांच में हादसे की वजह बस चालक को आई झपकी मानी जा रही है. हालांकि पुलिस एक्सीडेंट की वजह क्या है. जांच में जुटी हुई हैं