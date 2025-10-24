आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, हादसे में बाल-बाल बचीं यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य

लखनऊ: शुक्रवार रात आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य (Baby Rani Maurya) उस समय बाल-बाल बच गईं जब उनकी गाड़ी से एक ट्रक टकरा गया. हादसे के बाद बेबी रानी मौर्य सुरक्षित हैं. जानकारी के अनुसार, बेबी रानी मौर्य अपने प्रभारी जनपद हाथरस में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद लखनऊ लौट रही थीं. जैसे ही उनका काफिला फिरोजाबाद जिले के समीप एक्सप्रेसवे के 56वें किलोमीटर पर पहुंचा, उनके आगे चल रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया.
टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे मंत्री की फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा टकराया. हालांकि, मंत्री के चालक की सूझबूझ से स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई.
मंत्री की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त
टक्कर इतनी तेज थी कि मंत्री की फॉर्च्यूनर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद मंत्री जी को तुरंत दूसरे वाहन में बैठाकर लखनऊ रवाना किया गया. हादसे में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.
देखें यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार की हालत
अभी थोड़ी देर पहले सड़क हादसे में बाल बाल बची यूपी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य। टायर फटने के कारण अनियंत्रित ट्रक मंत्री के वाहन से टकराया, मंत्री का वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त, उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल भी… pic.twitter.com/fQe6rBS4eT
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) October 24, 2025
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
जैसे ही घटना की सूचना मिली, फिरोजाबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया. सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे बाद में नियंत्रित कर लिया गया.
हादसे के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर एकतरफा यातायात की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके.