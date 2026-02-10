फिलीपींस में डिजिटल हड़कंप: ‘Gold Medalist’ वीडियो स्कैम और Deen Chase S*x Scandal के दावों ने बढ़ाई चिंता

गोल्ड मेडलिस्ट का वायरल वीडियो और डीन चेस सेक्स स्कैंडल के दावों ने फिलीपींस को हिला कर रख दिया (Photo Credits: Instagram and Facebook)

मनीला: फिलीपींस (Philippines) इस समय दोहरे डिजिटल संकट (Digital Controversies) का सामना कर रहा है. सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स पर एक तरफ 'गोल्ड मेडलिस्ट वायरल वीडियो' (Gold Medalist Viral Video Scandal) के नाम पर खतरनाक फिशिंग हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति फर्डिनेंड (President Ferdinand) 'बॉन्गबॉन्ग' (Bongbong) मार्कोस जूनियर (Marcos Jr.) और प्रथम महिला लीज़ा अरनेटा-मार्कोस (Liza Araneta-Marcos) के खिलाफ व्लॉगर डीन चेस के आरोपों ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने जनता को इन भ्रामक जानकारियों और साइबर हमलों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है. यह भी पढ़ें: Gold Medalist Viral Video Scandal: जियान कैबरेरा 'गोल्ड मेडलिस्ट' वीडियो स्कैम, फेसबुक और टेलीग्राम पर वायरल लिंक को क्लिक करना क्यों है खतरनाक?

'गोल्ड मेडलिस्ट' वीडियो स्कैम का जाल

फेसबुक और टेलीग्राम पर इन दिनों 'गोल्ड मेडलिस्ट वायरल वीडियो स्कैंडल' (Gold Medalist Viral Video Scandal) के नाम से लिंक साझा किए जा रहे हैं। इन पोस्ट्स में अक्सर फिलीपींस की इन्फ्लुएंसर जियान कैबरेरा (Zyan Cabrera) की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

साइबर विश्लेषकों के अनुसार, हैकर्स 2026 विंटर ओलंपिक्स की लोकप्रियता का फायदा उठा रहे हैं. 'गोल्ड मेडलिस्ट' कीवर्ड का इस्तेमाल करने से ये लिंक स्पैम फिल्टर्स को चकमा देकर वैध सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देते हैं. इन लिंक्स पर क्लिक करने से यूजर्स एक फर्जी फेसबुक लॉगिन पेज पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी निजी जानकारी और पासवर्ड चोरी कर लिए जाते हैं.

व्लॉगर डीन चेस और राजनीतिक विवाद

इस साइबर स्कैम के बीच, व्लॉगर डीन चेस (Deen Chase) के सोशल मीडिया पोस्ट्स ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. विदेश में रह रहे इस व्लॉगर ने राष्ट्रपति बॉन्गबॉन्ग मार्कोस और उनकी पत्नी के खिलाफ कई गंभीर और बिना प्रमाण वाले आरोप लगाए हैं.

चेस ने कुछ वीडियो और तस्वीरों के जरिए राष्ट्रपति और प्रथम महिला पर नशीले पदार्थों के सेवन और अनैतिक आचरण के दावे किए हैं. ये दावे बिना किसी फोरेंसिक जांच या आधिकारिक सबूत के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. यह भी पढ़ें: 19 Minute Viral Video: '19 मिनट 34 सेकंड' वाले वायरल वीडियो का सच, डाउनलोड या शेयर करने पर हो सकती है जेल

फिलीपींस में डिजिटल हड़कंप

डीन चेस और कथित तौर पर अश्लील कंटेंट के स्क्रीनशॉट (Photo Credits: Instagram/@deenchaseofficial)

सरकार की सख्त प्रतिक्रिया और कानूनी चेतावनी

राष्ट्रपति भवन (मलाकान्यांग) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें 'दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार' करार दिया है. महल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन इन 'झूठ' का मुकाबला करने के लिए कानूनी कदम उठा रहा है.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रथम महिला के निजी जीवन पर इस तरह के हमले 'जेंडर-बेस्ड अटैक' की श्रेणी में आते हैं. फिलीपींस के कानूनों के तहत, ऐसे भ्रामक और अपमानजनक कंटेंट को फैलाने वालों के खिलाफ 'साइबर मानहानि' (Cyber Libel) के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

डिजिटल सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की सलाह

इन दोनों प्रवृत्तियों (Trends) ने फिलीपींस में डिजिटल साक्षरता और प्रामाणिकता के संकट को उजागर किया है. साइबर विशेषज्ञों ने नागरिकों को सलाह दी है कि:

किसी भी 'स्कैंडल' या 'लीक वीडियो' का दावा करने वाले शॉर्ट लिंक्स पर क्लिक न करें.

राजनीतिक समाचारों के लिए केवल स्थापित और विश्वसनीय समाचार संस्थानों पर ही भरोसा करें.

सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील कंटेंट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें.

अधिकारियों का कहना है कि जब डिजिटल स्पेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो, तब जनता की सजगता ही सबसे बड़ा बचाव है.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ़ जानकारी देने और एजुकेशनल मकसद से है ताकि इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। LatestLY सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, लीक हुए वीडियो या पायरेटेड मटीरियल को होस्ट, डिस्ट्रीब्यूट या लिंक न दें. बताए गए कोई भी सर्च टर्म या कीवर्ड सिर्फ़ वायरल ट्रेंड और उससे जुड़े खतरों को समझाने के मकसद से हैं. हम बिना सहमति के इंटिमेट इमेजरी (NCII) के सर्कुलेशन की कड़ी निंदा करते हैं और सभी रीडर्स को सलाह देते हैं कि वे ऐसे कंटेंट को सर्च या शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने पर गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं.