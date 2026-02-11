कुर्ला स्टेशन पर टिकट क्लर्क की बहादुरी से महिला की बची जान, चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचाया, सेंट्रल रेलवे के DRM ने VIDEO पोस्ट कर की तारीफ
Kurla Station (Photo Credits: X/@drmmumbaicr)

Kurla Railway Station Video: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में सफर के दौरान सतर्कता कितनी जरूरी है, इसका एक ताजा उदाहरण कुर्ला रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. 7 फरवरी की दोपहर करीब 12:30 बजे, मध्य रेलवे के एक कर्मचारी ने अपनी त्वरित सूझबूझ से एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली. महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में अपना संतुलन खो बैठी थी और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के खतरनाक गैप में गिरने ही वाली थी.

घटना सीसीटीवी में कैद

स्टेशन पर लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, बुजुर्ग महिला ने प्लेटफॉर्म पर उतरने का प्रयास किया. गति के कारण वह लड़खड़ा गईं और फिसलते हुए ट्रेन के पहियों के नीचे जाने ही वाली थीं. तभी वहां मौजूद 'चीफ कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क' (CCTC) जॉन पॉल (John Paul) ने बिना एक पल गंवाए दौड़कर महिला को पकड़ लिया और पीछे की ओर खींच लिया. यह भी पढ़े:  VIDEO: बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी महिला, वीडियो में देखें RPF जवान ने कैसे बचाई जान

टिकट क्लर्क की बहादुरी से महिला की बची जान

रेलवे प्रशासन ने की जॉन पॉल की सराहना

मुंबई मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा किया है. रेलवे अधिकारियों ने जॉन पॉल की "अनुकरणीय उपस्थिति और साहस" की जमकर तारीफ की है. अधिकारियों का कहना है कि पॉल की सतर्कता ने महज कुछ सेकंड के भीतर एक संभावित घातक दुर्घटना को टाल दिया.

महिला यात्री ने जताया आभार

हादसे के बाद महिला सुरक्षित हैं, हालांकि वह इस घटना से काफी घबरा गई थीं. उन्होंने जॉन पॉल और रेलवे प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया. इस घटना के बाद रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किया है.

रेल यात्रा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क, विशेष रूप से कुर्ला जैसे व्यस्त स्टेशनों पर इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से निम्नलिखित अपील की है:

  • चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास कभी न करें.

  • यात्रा के दौरान हमेशा सतर्क रहें और जल्दबाजी न करें.

  • प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के अंतर (Gap) के प्रति सचेत रहें.

  • सुरक्षा हमेशा गति से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए.

कुर्ला स्टेशन मध्य और हार्बर लाइन का एक प्रमुख जंक्शन है जहां भारी भीड़ रहती है. रेलवे ने प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने और अन्य सुरक्षा उपाय किए हैं, लेकिन जॉन पॉल जैसे कर्मचारियों की मुस्तैदी अक्सर यात्रियों के लिए जीवन रक्षक साबित होती है.