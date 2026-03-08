Weather Forecast Today: उत्तर भारत में गर्मी का सितम, कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट; जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, March 8: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 8 मार्च के लिए देश भर के मौसम का ताजा बुलेटिन जारी कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार, मार्च की शुरुआत के साथ ही उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे शुरुआती गर्मियों में ही लू (Heatwave) जैसे हालात बन गए हैं.
दिल्ली-NCR: बढ़ती गर्मी और 'खराब' हवा
देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम शुष्क बना रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम तापमान 23°C रहने का अनुमान है. तेज धूप के कारण दोपहर के समय गर्मी महसूस होगी. इसके साथ ही, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज 275 के करीब 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 6: देश में बढ़ते तापमान का असर, मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने पकड़ी रफ्तार; जानिए प्रमुख शहरों का आज का मौसम
मुंबई और कोंकण: उमस भरी गर्मी का अलर्ट
मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में गर्मी के साथ-साथ उमस (Humidity) का असर बना हुआ है. मुंबई में अधिकतम तापमान 36°C के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कोंकण और ठाणे के कुछ हिस्सों में 'हॉट एंड ह्यूमिड' वेदर का अलर्ट जारी किया है. विदर्भ के क्षेत्रों में भी तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है.
दक्षिण भारत: बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद
बेंगलुरु: शहर में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम तापमान 34°C तक जाने की उम्मीद है.
चेन्नई: यहां आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है. अधिकतम तापमान 34°C के आसपास रहेगा.
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी में गर्म दोपहर के साथ अधिकतम तापमान 36°C रहने का अनुमान है.
हिमालयी क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान
जहां मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं हिमालयी क्षेत्रों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है. इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है. दक्षिण में केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.
शिमला और पहाड़ी इलाकों का हाल
शिमला में आज मौसम सुहावना रहेगा, हालांकि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है. यहां का अधिकतम तापमान 28°C रहने का अनुमान है. खास बात यह है कि शिमला की हवा आज देश में सबसे स्वच्छ दर्ज की गई है, जहां AQI मात्र 22 है.