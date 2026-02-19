'The Kerala Story 2' पर सियासी घमासान: सीएम पिनाराई विजयन ने बताया 'नफरत का प्रोपेगेंडा', 27 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म (View Post)

पिनाराई विजयन ने द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर की आलोचना की (Photo Credits: Instagram)

तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली: फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह (Vipul Amrutlal Shah) की आगामी फिल्म 'द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' (The Kerala Story 2: Goes Beyond) रिलीज से पहले ही बड़े विवादों में घिर गई है. केरल के मुख्यमंत्री (Kerala Chief Minister) पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने फिल्म के ट्रेलर पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'नफरत का प्रोपेगेंडा' (Hate propaganda) बताया है. बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और केरल की धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है.

मुख्यमंत्री ने उठाए सेंसरशिप पर सवाल

मुख्यमंत्री विजयन ने फिल्म के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह "संघ परिवार की ताकतों" के एजेंडे का हिस्सा है. उन्होंने सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. विजयन ने तर्क दिया कि जहाँ 'बीफ' (Beef) जैसी फिल्मों को फिल्म महोत्सवों में अनुमति नहीं दी जाती, वहीं समाज को बांटने वाली "जहरीली कृतियों" को आसानी से क्लीयरेंस मिल जाता है. उन्होंने जनता से इस तरह के "झूठे प्रचार" को सामूहिक रूप से खारिज करने की अपील की.

‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ का ट्रेलर देखें:

ट्रेलर में 'इस्लामिक स्टेट' की चेतावनी और नया विवाद

17 फरवरी को रिलीज हुए 3 मिनट के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. ट्रेलर की शुरुआत एक चौंकाने वाले दावे से होती है, जिसमें कहा गया है कि अगले 25 वर्षों में भारत एक "इस्लामिक स्टेट" बन सकता है और यहाँ शरिया कानून लागू होगा.

सीक्वल का दायरा केवल केरल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की कहानियों को भी शामिल किया गया है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो उन लड़कियों का किरदार निभा रही हैं जिन्हें कथित तौर पर झांसा देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया.

सीएम पिनाराई विजयन ने ‘द केरल स्टोरी 2’ के ट्रेलर की आलोचना की – पोस्ट देखें

मेकर्स का पक्ष: 'कानूनी मामलों पर आधारित है कहानी'

विवादों के बीच निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म का बचाव किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म की पटकथा वास्तविक अदालती मामलों और दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है. शाह के अनुसार, 'द केरला स्टोरी 2' केवल केरल की नहीं, बल्कि अखिल भारतीय स्थिति को दर्शाती है और उन पीड़ितों की आवाज बनती है जो अब तक खामोश थे. फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है.

ऐतिहासिक संदर्भ और व्यापारिक उम्मीदें

यह विवाद 2023 में आई फिल्म 'द केरला स्टोरी' के पहले भाग की याद दिलाता है. उस समय भी 32,000 महिलाओं के लापता होने के आंकड़ों पर भारी विरोध हुआ था. हालांकि, तमाम विवादों और कानूनी चुनौतियों के बावजूद, पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया था और दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स भी जीते थे.

'द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. राजनीतिक हलकों में विरोध के स्वर और तेज होने की उम्मीद है.