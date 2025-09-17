Aadhaar Card Download: अब WhatsApp से भी डाउनलोड होगा आपका आधार कार्ड, जानें पूरी प्रक्रिया

Download Aadhar Card On WhatsApp

आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन गया है. बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने हों, नया सिम कार्ड लेना हो या किसी सरकारी सुविधा का लाभ उठाना हो – हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई बार अचानक आपकी आधार कार्ड की कॉपी मांग ली जाती है, और आपके पास प्रिंट या हार्ड कॉपी नहीं होती है. अब यह समस्या आसानी से हल हो गई है. अब आप कुछ आसान स्टेप्स में सीधे व्हाट्सएप (WhatsApp) के ज़रिए अपना डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

सुविधा मिलेगी MyGov Helpdesk से

सरकार ने इस सेवा के लिए ‘MyGov Helpdesk’ नामक चैटबॉट (Chatbot) लॉन्च किया है. यह चैटबॉट डिजिटल लॉकर (DigiLocker) से जुड़ा हुआ है, जिससे आधार और अन्य दस्तावेज़ सुरक्षित तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं. इस प्रक्रिया में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, और यह पूरी तरह सुरक्षित है.

व्हाट्सएप पर आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले अपने मोबाइल में ‘MyGov Helpdesk’ का नंबर ‘+91-9013151515’ सेव करें.

अब व्हाट्सएप खोलें और इस नंबर पर ‘Hi’ या ‘Namaste’ मैसेज भेजें.

इसमें आपको कई सरकारी सेवाओं की लिस्ट दिखाई देगी.

इसमें से ‘Digital Aadhaar Download’ का विकल्प चुनें.

अब अपना आधार नंबर डालें और वेरिफाई करें.

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा. इसे एंटर करें और पुष्टि करें.

जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, आपका आधार कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप चैट पर आ जाएगा.

इसे कभी भी उपयोग करें

एक बार आधार कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसे व्हाट्सएप में खोल सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, या प्रिंट करवा सकते हैं. अब आपको बार-बार यूआईडीएआई (UIDAI) वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने और कैप्चा डालने की जरूरत नहीं होगी. यह तरीका आसान, तेज़ और सुरक्षित है, और आप कभी भी अपनी आधार कॉपी तुरंत उपलब्ध करा सकते हैं.