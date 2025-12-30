Happy New Year 2026 Wishes And Greetings: हैप्पी न्यू ईयर वाले वॉट्सऐप मैसेजेस के साथ HD Images और फेक लिंक वाले स्कैम से रहें सावधान

'हैप्पी न्यू ईयर 2026' स्कैम अलर्ट (Photo Credits: Pixabay)

Happy New Year 2026 Wishes And Greetings: जैसे-जैसे 2026 करीब आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट (Cybersecurity Analysts) मोबाइल फोन यूजर्स को डिजिटल स्कैम (Digital Scams) में भारी बढ़ोतरी के बारे में चेतावनी दे रहे हैं. स्कैमर (Scammers) वॉट्सऐप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) और एसएमएस (SMS) जैसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके न्यू ईयर मैसेजेस के साथ एचडी इमेजेस और फेक लिंक के जरिए लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल, अभी भेजे जा रहे ढेर सारे असली फेस्टिव शुभकामनाओं और मैसेज, जिनमें शुभकामनाएं और इमेज शामिल हैं, उनके बीच खतरनाक लिंक और फिशिंग करने की कोशिशों को छुपाया जा रहा है.

छुट्टियों के मौसम में पारंपरिक रूप से ऑनलाइन शुभकामनाओं में भारी बढ़ोतरी होती है. हमलावर इस बढ़े हुए ट्रैफिक का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए करते हैं, इस उम्मीद में कि यूजर्स फेस्टिव लगने वाले मैसेज खोलते समय कम सावधान रहेंगे, जैसे ‘हैप्पी न्यू ईयर’ (HNY 2026) की शुभकामनाएं, हाई-डेफिनिशन इमेज के ऑफर, ग्रीटिंग ऐप्स के लिंक या ब्रांड्स से गिफ्ट के तौर पर मुफ्त ऑफर इत्यादि. यह भी पढ़ें: New Year In Advance 2026 Wishes: हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस! अपनों संग शेयर करें ये हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings

हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स स्कैम के आम प्रकार

अधिकारियों ने इस नए साल के मौसम में कई बार-बार होने वाले स्कैम फॉर्मेट की पहचान की है, जिनका मकसद यूजर डेटा या डिवाइस को नुकसान पहुंचाना है. एक आम तरीका ‘सीक्रेट मैसेज’ या ‘मैजिक लिंक’ का इस्तेमाल करना है. यूजर्स को ऐसे प्रॉम्प्ट मिलते हैं जो उन्हें 2026 का सरप्राइज मैसेज देखने के लिए ‘नीली लाइन को टच करने’ के लिए कहते हैं. इन लिंक पर क्लिक करने से अक्सर ब्राउजर ऐसी वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट हो जाता है जो दखल देने वाले एडवेयर से भरी होती हैं.

ज्यादा गंभीर मामलों में, यह मैलवेयर डाउनलोड शुरू कर सकता है या स्पैम को और फैलाने के लिए यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है. एक और आम तरीका नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी ई-कॉमर्स या टेलीकॉम ब्रांड्स द्वारा स्पॉन्सर किए गए मुफ्त तोहफे, बड़े डेटा पैकेज, या लॉटरी जीतने का वादा करना है.

‘हैप्पी न्यू ईयर! 2026 का जश्न मनाने के लिए, [ब्रांड का नाम जैसे Amazon/Flipkart/Jio/AirTel] पहले 1,000 यूजर्स को मुफ्त तोहफे/50GB डेटा दे रहा है. क्लेम करने के लिए यहां क्लिक करें,’ जैसे मैसेज ज्यादातर नकली होते हैं और इन मैसेज में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें.

ये क्लासिक फिशिंग स्कैम हैं, ये लिंक नकली वेबसाइट्स पर ले जाते हैं जो असली ब्रांड्स की नकल करने के लिए बनाई गई हैं, जिनका मकसद पर्सनल जानकारी, लॉगिन क्रेडेंशियल या बैंकिंग डिटेल्स चुराना होता है. इसके अलावा, यूजर्स को ‘कस्टम 3D ग्रीटिंग कार्ड’ बनाने वाले या HD नए साल 2026 की तस्वीरें देने वाले ऐप्स डाउनलोड करने के इनविटेशन से सावधान रहना चाहिए.

ये लिंक अक्सर ऑफिशियल ऐप स्टोर को बायपास कर देते हैं और खतरनाक एंड्रॉयड पैकेज किट (APK) डाउनलोड करने के लिए कहते हैं. एक बार इंस्टॉल होने के बाद, ये धोखेबाज ऐप्स अक्सर प्राइवेट डेटा चुराने के लिए डिवाइस की बहुत ज्यादा परमिशन मांगते हैं, जैसे कि फोटो, कॉन्टैक्ट्स और माइक्रोफोन का एक्सेस.

हैप्पी न्यू ईयर मैसेज में खतरे के संकेतों कैसे पहचानें?

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूजर्स को सलाह देते हैं कि कुछ भी क्लिक या फॉरवर्ड करने से पहले आने वाले मैसेज में खास चेतावनी के संकेतों को ध्यान से देखें. सबसे जरूरी संकेत URL स्ट्रक्चर है, जबकि असली ब्रांड लिंक सीधे होते हैं (जैसे, amazon.com), स्कैम लिंक अक्सर अनजान एक्सटेंशन या वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे brand-newyear-gift.xyz या छोटे URL जो असली डेस्टिनेशन को छिपाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. एक और बड़ा खतरा बनावटी अर्जेंसी है.

ऐसे मैसेज जो कहते हैं कि कोई ऑफर ‘10 मिनट या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा’ या यूज़ॉर को इनाम अनलॉक करने के लिए ‘10 कॉन्टैक्ट्स या ग्रुप्स को फॉरवर्ड करने’ के लिए कहते हैं, वे लगभग हमेशा स्कैम होते हैं. असली कंपनियां और जेनुइन मार्केटिंग कैंपेन शायद ही कभी ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा, ऑफिशियल सोर्स से होने का दावा करने वाले मैसेज में खराब ग्रामर और स्पेलिंग तुरंत चेतावनी के संकेत हैं. WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म पर, ‘कई बार फॉरवर्ड किया गया’ लेबल वाले मैसेज को बहुत शक की नजर से देखना चाहिए.

ग्रीटिंग कार्ड स्कैम से बचाव के लिए कदम

सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स मैसेजिंग ऐप की सुरक्षा के लिए एक ‘गोल्डन रूल’ पर जोर देते हैं: कोई भी मैसेज जिसमें इनाम पाने के लिए दूसरों को फॉरवर्ड करने के लिए कहा जाए, वह एक स्कैम है. यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अनजान नंबरों से आए लिंक या दोस्तों द्वारा ग्रीटिंग कार्ड खोलने के लिए भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें. अगर कोई कॉन्टैक्ट कोई संदिग्ध लिंक भेजता है, तो सलाह दी जाती है कि उनसे अलग मैसेज करके वेरिफाई करें कि क्या उन्होंने जानबूझकर वह लिंक भेजा था.

कथित ब्रांड गिवअवे के लिए, यूजर्स को चैट्स में घूम रहे लिंक पर भरोसा करने के बजाय सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए. अगर कोई यूजर गलती से किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर देता है, तो तुरंत कार्रवाई करने से संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि संभावित मैलवेयर कम्युनिकेशन को रोकने के लिए तुरंत वाई-फाई और मोबाइल डेटा से डिस्कनेक्ट करें, एक भरोसेमंद मोबाइल एंटीवायरस ऐप से स्कैन करें, और किसी दूसरे, सुरक्षित डिवाइस का इस्तेमाल करके संभावित रूप से कॉम्प्रोमाइज़्ड अकाउंट्स के पासवर्ड बदलें.

वायरल फॉरवर्ड्स के बजाय पर्सनल हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स और टेक्स्ट को प्राथमिकता दें

इन जोखिमों को देखते हुए, डिजिटल सुरक्षा के पैरोकार इस छुट्टियों के मौसम में ग्रीटिंग्स शेयर करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यूजर्स बिना वेरिफाइड थर्ड-पार्टी सोर्स से मास-फॉरवर्डेड इमेज या लिंक पर निर्भर रहने के बजाय पर्सनलाइज़्ड, टेक्स्ट-बेस्ड मैसेज और नए साल की शुभकामनाओं वाले कोट्स भेजें. यहां कुछ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट-बेस्ड टेम्प्लेट दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप 2026 के लिए कर सकते हैं. ये शुभकामनाए और मैसेज असली हैं और मास-फॉरवर्डेड स्पैम मैसेज से अलग हैं.

प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स और सहकर्मियों के लिए नए साल की शुभकामनाएं

आपको 2026 के लिए प्रोडक्टिव और सफल साल की शुभकामनाएं! पिछले साल आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मैं नए साल में नए सहयोग की उम्मीद करता हूं.

नया साल मुबारक हो! हैप्पी 2026! आने वाला साल आपके और आपकी टीम के लिए नए अवसर और तरक्की लाए. शानदार जश्न मनाएं. आने वाले साल के लिए मेरी शुभकामनाएं.

2026 महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रोफेशनल मील के पत्थर का साल हो. नया साल मुबारक हो!

HNY 2026 मैसेज दोस्तों और परिवार के लिए (WhatsApp, Telegram या डेटिंग ऐप्स के लिए सबसे अच्छे)

फॉरवर्ड मैसेज भेजने के बजाय, एक पर्सनल नोट भेजने के लिए थोड़ा समय निकाल रहा हूं, हैप्पी न्यू ईयर! मुझे उम्मीद है कि 2026 आपके लिए अच्छी सेहत, खुशी और हमारे लिए ठीक से मिलने-जुलने का बहुत सारा समय लेकर आएगा.

हैप्पी न्यू ईयर! 2025 में मेरे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद. जैसे ही हम 2026 में कदम रख रहे हैं, मैं आपके और आपके परिवार के लिए सिर्फ शुभकामनाएं देता हूं.

कोई AI इमेज नहीं, कोई स्कैम लिंक नहीं, बस मेरी तरफ से आपके लिए एक सच्ची शुभकामना: 2026 आपका अब तक का सबसे अच्छा साल हो. यह देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि आप इस साल क्या हासिल करते हैं!

नए साल के छोटे और प्यारे सुभकामना संदेश (SMS के लिए सबसे अच्छे)

नया साल 2026 मुबारक हो! आने वाले साल में आपको शांति और समृद्धि मिले.

2026 मुबारक हो! यह साल आपके लिए हंसी और अच्छी खबरों से भरा हो.

आपको एक सुरक्षित और खुशहाल नए साल की शुभकामनाए. साल 2026 की ढेरों बधाई.

सुरक्षित और समझदारी भरा मैसेज नए साल की शुभकामनाओं वाले स्कैम को देखते हुए

मैं इस साल फॉरवर्ड की गई इमेज और संदिग्ध लिंक को छोड़ रहा हूं ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे! बस आपको नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए एक सिंपल, असली टेक्स्ट भेजना चाहता था. आपके लिए साल 2026 बहुत शानदार रहे.

एक अनोखा मैसेज लिखने से न सिर्फ भेजने वाले की पहचान पक्की होती है, बल्कि वायरल इमेज और बाहरी लिंक में छिपी सुरक्षा कमजोरियों से भी बचा जा सकता है. ऑटोमेटेड फॉरवर्ड के बजाय सिंपल, सीधे कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देकर, यूजर्स यह पक्का कर सकते हैं कि उनकी नए साल की शुभकामनाएं सुरक्षित, सेफ और असली रहें.