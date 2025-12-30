New Year In Advance 2026 Wishes: हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस! अपनों संग शेयर करें ये हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings

हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2025 (Photo Credits: File Image)

New Year In Advance 2026 Wishes in Hindi: दुनिया भर में 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस (Christmas) को मनाए जाने के बाद लोग नए साल का जोश और उत्साह से स्वागत करने के लिए काफी उत्साहित हो जाते हैं. क्रिसमस के बाद अब नए साल (New Year) के स्वागत की घड़ी बेहद करीब आ गई है और लोग जोरों-शोरों से इसकी तैयारियों में जुट गए हैं. कई लोग नए साल का स्वागत अपने घर पर रहकर परिवार वालों के साथ मनाना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग इसे यादगार बनाने के लिए किसी खास डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं. इस जश्न को मनाने के लिए लोग डांस, पार्टी और शानदार दावतों का आयोजन करते हैं, जिसमें उनके परिवार के लोग, दोस्त और प्रियजन शामिल होते हैं.

जाते हुए साल को विदा करके हर कोई जोश, उत्साह और ढेर सारी उम्मीदों के साथ अपनी बाहें खोलकर नए साल का स्वागत करता है. नए साल के जश्न को खास बनाने के लिए और इसकी खुशियों को साझा करने के लिए शुभकामना संदेश शेयर किए जाते हैं. ऐसे में नए साल के आगमन से पहले आप इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस कह सकते हैं.

1- अच्छे लोगों को हम दिल में रखते है,

उनकी खुशियों के लिए हर दर्द सहते है,

कोई हमसे पहले विश ना कर दे आपको

इसलिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं.

हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस

2- तारीख बदल गई है,

मत बदल जाना आप,

आपको सब नया चाहिए,

मुझे वही पुराने आप.

हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस

3- जो बीतना था वो बीत गया,

अब आने वाला नया साल है,

हमने तो कर दिया एडवांस में विश

क्या आपको हमारा ख्याल है.

हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस

4- अब ना कोई आपकी लाइफ में बवाल हो,

हर दिन आपका बस खुशहाल हो,

खूब चमके किस्मत आपकी,

इतना अच्छा आपका आने वाला साल हो.

हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस

5- नए साल का करो स्वागत,

पिछले गीले-शिकवे भुलाकर,

हम चले एक नई राह पर,

इसी दुआ के साथ नए साल की

बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुराने साल को विदा करते हुए लोग ढेर सारी उम्मीदों और सपनों के साथ नए साल का बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए बेकरार रहते हैं. लोग कई दिन पहले से ही पार्टी करने के मूड़ में नजर आने लगते हैं. नए साल के जश्न की तैयारियां 31 दिसंबर की शाम से शुरु हो जाती है. शानदार पार्टी और दावतों के साथ जमकर डांस किया जाता है, जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही लोग दिल खोलकर नए साल का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं.