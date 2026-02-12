जोमैटो के फाउंडर Deepinder Goyal की पूर्व कर्मचारियों से अपील, 'मेरा नंबर ढूंढो, व्हाट्सऐप करो', Zomato में लौटने का आह्वान के बाद उन्हें मिले 8,000 ईमेल

(Photo Credits HT)

Deepinder Goyal Appeals: जोमैटो (Zomato) के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने पूर्व कर्मचारियों को कंपनी में वापस बुलाने की अपनी हालिया पहल पर एक बड़ा अपडेट साझा किया है. गोयल ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में उन्हें 8,000 से अधिक ईमेल प्राप्त हुए हैं. भारी संख्या में आए इन संदेशों के बाद उन्होंने उन पूर्व सहयोगियों को एक नया सुझाव दिया है जिन्होंने उनके साथ सीधे काम किया था.

8,000 ईमेल और भावनात्मक संदेश

दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि 'back@eternal.com' पर आए 8,000 ईमेल में से लगभग 4,000 ऐसे लोगों के हैं जो कभी न कभी जोमैटो (अब Eternal) का हिस्सा रहे हैं. शेष ईमेल उन लोगों के हैं जिन्होंने कभी वहां काम नहीं किया, लेकिन कंपनी से जुड़ने की इच्छा जताई है. यह भी पढ़े: VIDEO: Zomato के CEO दीपिंदर गोयल का बड़ा खुलासा, अधिग्रहण के बाद ब्लिंकइट के सीईओ अल्बिंदर ढिंडसा से दो बार मांगा गया था इस्तीफा; जानें मुख्य वजह

गोयल ने इन ईमेल को "ईमानदारी और भावनाओं से भरा" बताया है. उन्होंने कहा कि कई संदेशों में पुराने किस्से और व्यक्तिगत कहानियां शामिल हैं, जिन्हें पढ़कर वर्तमान टीम के लिए सही निर्णय लेना कठिन हो रहा है.

दीपिंदर गोयल का पोस्ट

A quick update on back@eternal.com Over the last week, we received over 8,000 emails. About 4,000 from people who have been part of the Eternal journey at some point. Rest from people who haven't worked here but want to. Thank you so much for this. I didn't expect this at all.… — Deepinder Goyal (@deepigoyal) February 11, 2026

"इतने ईमेल पढ़ना संभव नहीं"

सीईओ ने स्वीकार किया कि इतने बड़े पैमाने पर आए आवेदनों का जवाब देना फिलहाल एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने लिखा, "जोमैटो (Eternal) अभी अपने 'लेट टीन्स' (किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव) में है. इन ईमेल को पढ़कर सही व्यक्ति की पहचान केवल मैं ही कर सकता हूं, लेकिन 8,000 ईमेल पढ़ना और तुरंत जवाब देना मेरे लिए मानवीय रूप से संभव नहीं है."

उन्होंने आश्वासन दिया कि हर ईमेल की समीक्षा की जा रही है, हालांकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है.

सीधा संपर्क करने का सुझाव

प्रक्रिया को तेज करने के लिए दीपिंदर गोयल ने एक सीधा और अनोखा रास्ता सुझाया है. उन्होंने कहा, "अगर आपने मेरे साथ सीधे काम किया है और आप जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो यह तरीका तेजी से काम करेगा: मेरा नंबर ढूंढें और मुझे वॉट्सऐप करें. मैं दोबारा जुड़ने के लिए उत्सुक हूं."

क्या था 'Eternal' में वापसी का अभियान?

इस महीने की शुरुआत में गोयल ने एक सार्वजनिक निमंत्रण के जरिए पूर्व कर्मचारियों से वापस आने की अपील की थी. उन्होंने स्वीकार किया था कि अतीत में कंपनी का माहौल या नेतृत्व हमेशा सही नहीं रहा होगा, लेकिन अब दरवाजे सबके लिए खुले हैं.

उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया था कि चाहे कर्मचारी खुद छोड़कर गया हो या उसे जाने के लिए कहा गया हो, वह पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं. उनका यह कदम कॉर्पोरेट जगत में 'बॉूमरैंग एम्प्लॉइज' (छोड़कर वापस आने वाले कर्मचारी) की संस्कृति को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है.