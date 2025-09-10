संजय दत्त ने मुंबई में खोला अपना पहला रेस्टोरेंट ‘Solaire’, कहा- अब मेरी बारी है परोसने की

Sanjay Dutt | Facebook

मुंबई: अपनी दमदार एक्टिंग और बड़े पर्दे के यादगार किरदारों के लिए मशहूर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) अब एक नए क्षेत्र में कदम रख चुके हैं. इस बार उनका मंच सिनेमा नहीं, बल्कि मुंबई का लग्जरी डाइनिंग सीन है. संजय दत्त ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के ग्रैंड हयात होटल में अपना पहला रेस्टोरेंट ‘Solaire’ लॉन्च किया है. संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैंने पूरी दुनिया के बेहतरीन खाने का स्वाद लिया है. अब मेरी बारी है इसे अपने अंदाज में परोसने की. यह शुरुआत है कई और सफरों की."

संजय दत्त का यह डेब्यू रेस्टोरेंट सिर्फ बॉलीवुड फैन्स के लिए ही नहीं, बल्कि मुंबई के फूड लवर्स के लिए भी बड़ी खबर है. मुंबई के कॉर्पोरेट और लक्जरी हब के बीच स्थित Solaire को बिजनेस लंच, इवनिंग कॉकटेल और सोशल गैदरिंग के लिए परफेक्ट जगह बताया जा रहा है.

देखें संजय दत्त के रेस्टोरेंट की झलक

ग्लोबल फ्लेवर्स का शानदार मेल

रेस्टोरेंट का मेन्यू दुनियाभर के बेहतरीन फ्लेवर्स का संगम होगा. यहां एशियन डेलिकेसीज, इंडियन क्लासिक्स, मेडिटेरेनियन स्पेशलिटीज और चाइनीज डिशेज तक का आनंद लिया जा सकेगा. फूड लवर्स के लिए यह जगह एक शानदार अनुभव देने का वादा करती है.

डाइनिंग और डिजाइन का कमाल

सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि इसका माहौल भी लोगों को आकर्षित करेगा. आलीशान सीटिंग, सॉफ्ट मूड लाइटिंग और एलीगेंट इंटीरियर्स इसे एक लग्ज़री डाइनिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे. यहां का फुल-सर्विस बार भी खास है, जहां क्लासिक कॉकटेल्स के साथ नए और अनोखे फ्लेवर भी मिलेंगे.

फूड इंडस्ट्री के दिग्गज हैं साथ

संजय दत्त ने इस सफर में फूड इंडस्ट्री के दो जाने-माने नामों ईशान वर्मा और अमित लख्यानी के साथ साझेदारी की है. इनके अनुभव और संजय दत्त का स्टारडम Solaire को मुंबई के सबसे चर्चित रेस्टोरेंट्स में से एक बना सकता है.