AI Flight Emergency Landing: दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई जा रहा था प्लेन

(Photo Credits ANI)

Air India Flight Emergency Landing: दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-887 को सोमवार सुबह उस समय बड़ी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा, जब टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान के एक इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया. सुबह 6:10 बजे उड़ान भरने के कुछ समय बाद पायलट को इंजन में गड़बड़ी का पता चला। स्थिति गंभीर लगते ही पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लाने का निर्णय लिया.

पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित

पायलट की तत्परता के कारण विमान को सुबह 6:52 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया. राहत की बात यह रही कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. यह भी पढ़े: Air India Flight Emergency Landing: उलानबटार में एमरेंजसी लैंडिए हुई एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली पहुंची, सभी यात्री और क्रू सुरक्षित

एयर इंडिया ने जारी किया बयान

एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इमरजेंसी स्थिति में मानक प्रक्रिया के तहत विमान को सुरक्षित वापस लाया गया. एयरलाइन ने यह भी बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तुरंत वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की गई. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा-“विमान को तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली वापस लाया गया। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित रूप से उतर चुके हैं.

एक दिन पहले भी टली थी बड़ी दुर्घटना

इस घटना से ठीक एक दिन पहले भी एयर इंडिया का एक विमान संभावित दुर्घटना से बच गया था।

21 दिसंबर को दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हार्ड लैंडिंग हुई, जिससे विमान जोर से रनवे पर टकरा गया। संतुलन बिगड़ने पर पायलट ने तुरंत विमान को दोबारा हवा में उठा लिया. बाद में सुरक्षा कारणों से विमान को अहमदाबाद में उतारने के बजाय इंदौर एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया.

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

दो दिनों में हुई इन दोनों घटनाओं ने विमानन सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन एयर इंडिया का कहना है कि हर परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा ही उनकी प्राथमिकता है और सभी एहतियाती कदम मानक प्रक्रिया के अनुसार उठाए जाते हैं.