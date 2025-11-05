Air India Flight Emergency Landing: उलानबटार में एमरेंजसी लैंडिए हुई एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली पहुंची, सभी यात्री और क्रू सुरक्षित

(Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 5 नवंबर : मंगोलिया के उलानबटार में आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) के बाद एयर इंडिया (Air India) के विमान एआई174 के सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया है. इस सफल वापसी से घंटों से विदेश में फंसे यात्रियों और कर्मचारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली. एयर इंडिया ने इस पूरे अभियान को अपनी बेहतरीन समन्वय क्षमता का प्रमाण बताया है. एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह राहत उड़ान विशेष रूप से उन सभी यात्रियों और क्रू को वापस लाने के लिए भेजी गई थी जो तकनीकी कारणों से हुए एहतियात के तौर पर लिए गए डायवर्सन के बाद उलानबटार में रुक गए थे. एयरलाइन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों का ध्यान रखा गया और उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "राहत उड़ान, जिसमें एआई174 के वे यात्री और क्रू शामिल थे जो उलानबटार, मंगोलिया में डायवर्सन के बाद रुके हुए थे, सुबह दिल्ली पहुंच गई है. एयर इंडिया उलानबटार के स्थानीय प्रशासन, मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास, डीजीसीए, भारत सरकार और उन सभी का धन्यवाद करती है, जिन्होंने इस दौरान यात्रियों और क्रू की मदद की और उन्हें सुरक्षित दिल्ली लाने में सहयोग दिया. हम अपने यात्रियों के धैर्य और समझ के लिए भी आभारी हैं. हमारे मेहमानों और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है."

इस बात की जानकारी एयर इंडिया के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी गई. यात्रियों ने भी एयर इंडिया और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की. कई यात्रियों के अनुसार, स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्हें लगातार अपडेट मिलते रहे और सभी जरूरी इंतजाम किए गए.

एयर इंडिया ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि सुरक्षा उसके लिए हमेशा सबसे ऊंची प्राथमिकता है और इसी कारण जरूरी समझे जाने पर उड़ान को बिना किसी जोखिम के तुरंत डायवर्ट कर दिया गया. कंपनी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी यात्रियों की भलाई और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जाएगा.