VIDEO: अमेरिका-इज़रायल के हमले में ईरान के 'सुप्रीम लीडर, खामेनेई की मौत, निधन की खबर के बाद लाइव प्रसारण के दौरान फूट-फूट कर रो पड़ा टीवी एंकर

TV Anchor

Ayatollah Ali Khamenei Dies: ईरान के सर्वोच्च नेता (सुप्रीम लीडर) आयतोलला अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरे ईरान और इस्लामिक जगत को स्तब्ध कर दिया है. रविवार सुबह जब ईरानी सरकारी टीवी चैनल पर आधिकारिक तौर पर खामेनेई के निधन की घोषणा की गई, तो वहां एक अत्यंत भावुक दृश्य देखने को मिला. इस दुखद समाचार को दर्शकों तक पहुंचाते समय न्यूज एंकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाया और कैमरे के सामने ही फूट-फूटकर रोने लगा.

लाइव प्रसारण के दौरान भावुक क्षण

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एंकर जैसे ही खामेनेई की मौत की पुष्टि करता है, उसका गला भर आता है. खबर पूरी करने से पहले ही वह फफक-फफक कर रोने लगता है. चैनल पर बैकग्राउंड में शोक संगीत बज रहा था और एंकर की आंखों से बहते आंसुओं ने ईरान में इस समय व्याप्त गमगीन माहौल को दुनिया के सामने रख दिया. यह भी पढ़े: Ayatollah Ali Khamenei Dies: US-इजरायल के हमले में ईरान के ‘सुप्रीम लीडर’ खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिनों के शोक की घोषणा

फूट-फूट कर रो पड़ा टीवी एंकर

हमले में हुई सर्वोच्च नेता की मौत

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए एक बड़े हवाई हमले के बाद हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे एक "ऐतिहासिक न्याय" करार दिया है. ईरानी मीडिया के अनुसार, हमले में खामेनेई के परिवार के कुछ अन्य सदस्य और वरिष्ठ सैन्य कमांडर भी मारे गए हैं. इस घटना के बाद ईरान सरकार ने देश में 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है.

तनावपूर्ण है तेहरान का माहौल

राजधानी तेहरान सहित पूरे ईरान में इस समय सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ है. सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोग अपने सर्वोच्च नेता के निधन पर शोक जताने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं. एंकर के रोने के वीडियो को ईरानी जनता की भावनाओं के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि खामेनेई पिछले कई दशकों से देश की सत्ता और धार्मिक व्यवस्था के केंद्र में थे.

आगे क्या होगा?

खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान में एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है. उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण देश के अगले 'सुप्रीम लीडर' के चयन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. दूसरी ओर, अमेरिका और इजरायल ने चेतावनी दी है कि जब तक उनके रणनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक सैन्य अभियान जारी रहेगा.