Gujarat 10-12th Board Exam 2026: गुजरात बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षा 26 फरवरी से, 15.27 लाख छात्र होंगे शामिल; जानें पहला पेपर कौन सा
(Photo Credits ANI)

Gujarat 10-12th Board Exam 2026: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, कक्षा 10वीं (SSC) और कक्षा 12वीं (HSC) की परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए कुल 15.27 लाख छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जो राज्य में शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है.

परीक्षा का शेड्यूल और शिफ्ट

बोर्ड द्वारा जारी टाइम टेबल के मुताबिक, परीक्षाएं दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की जाएंगी:

  • कक्षा 10वीं (SSC): परीक्षाएं सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होंगी.

  • कक्षा 12वीं (HSC): सामान्य और विज्ञान प्रवाह की परीक्षाएं दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:15 बजे की शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी.

कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 मार्च 2026 को समाप्त होंगी, जबकि कक्षा 12वीं की कुछ विषयों की परीक्षाएं 18 मार्च 2026 तक चलेंगी.

पंजीकरण का आंकड़ा और तैयारी

इस साल पंजीकृत हुए 15.27 लाख छात्रों में 10वीं के करीब 9.5 लाख और 12वीं के लगभग 5.7 लाख छात्र शामिल हैं. बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. साथ ही, छात्रों की सहायता के लिए बोर्ड ने आज, 12 फरवरी से एक हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिया है, ताकि परीक्षा के तनाव को कम किया जा सके.

कक्षा 10वीं (SSC) मुख्य विषयों का शेड्यूल

कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सुबह की पाली में आयोजित की जाएंगी. मुख्य विषयों की तारीखें इस प्रकार हैं:

तारीख विषय
26 फरवरी 2026 प्रथम भाषा (गुजराती/हिंदी/अंग्रेजी आदि)
28 फरवरी 2026 विज्ञान
4 मार्च 2026 सामाजिक विज्ञान
6 मार्च 2026 गणित (बेसिक)
9 मार्च 2026 गणित (स्टैंडर्ड)

कक्षा 12वीं (HSC) सामान्य और विज्ञान प्रवाह का शेड्यूल

कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दोपहर की पाली में होंगी. विज्ञान और सामान्य प्रवाह के प्रमुख विषयों की तिथियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

तारीख विषय
26 फरवरी 2026 अर्थशास्त्र, भौतिकी (Physics)
27 फरवरी 2026 दर्शनशास्त्र
28 फरवरी 2026 व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान (Chemistry)
4 मार्च 2026 लेखांकन के तत्व (Accounts), जीवविज्ञान (Biology)
5 मार्च 2026 मनोविज्ञान
6 मार्च 2026 अंग्रेज़ी (दूसरी भाषा)
7 मार्च 2026 दूसरी भाषा (गुजराती/हिंदी आदि)
9 मार्च 2026 गणित
11 मार्च 2026 हिंदी (दूसरी भाषा), कंप्यूटर अध्ययन
13 मार्च 2026 भूगोल
16 मार्च 2026 संस्कृत, फारसी, अरबी

एडमिट कार्ड और निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को उनके हॉल टिकट (Admit Cards) उनके संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा हॉल में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.