Gold Rate Today, May 23, 2026: भारत में स्थिर बने हुए हैं सोने के दाम, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत अपने शहर के ताजा भाव

नई दिल्ली, 23 मई: वैश्विक बाजारों (Global Markets) से मिल रहे मजबूत संकेतों और घरेलू स्तर पर खुदरा खरीदारों की निरंतर रुचि के कारण भारतीय सर्राफा बाजार में शनिवार, 23 मई 2026 को सोने की कीमतें (Gold Rates) स्थिर बनी हुई हैं. पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) के नीतिगत निर्णयों को लेकर निवेशकों की सतर्कता और अमेरिकी डॉलर में होने वाले उतार-चढ़ाव ने सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) के रूप में सोने की मांग को लगातार सहारा दिया है. इसके अलावा, देश में चल रहे शादियों के सीजन के कारण आभूषणों की खुदरा मांग भी मजबूत बनी हुई है, जिससे बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले समय में भी सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर टिकी रह सकती हैं.
बाजार के ताजा रुझानों के अनुसार, देश के अधिकांश बड़े शहरों में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,52,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 1,40,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर टिका हुआ है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 22, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के मुख्य शहरों में स्थिर रहे सोने के दाम, देखें 22K और 24K की ताजा कीमतें
देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के ताजा दाम (23 मई 2026)
स्थानीय स्तर पर लगने वाले करों, चुंगी और माल ढुलाई शुल्क के कारण विभिन्न राज्यों और शहरों में सोने की कीमतों में आंशिक अंतर देखा जा सकता है. देश के प्रमुख महानगरों और शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने के भाव इस प्रकार हैं:
|शहर (City)
|22 कैरेट सोने का भाव (INR/10 ग्राम)
|24 कैरेट सोने का भाव (INR/10 ग्राम)
|दिल्ली (Delhi)
|1,40,100
|1,52,700
|मुंबई (Mumbai)
|1,40,100
|1,52,700
|चेन्नई (Chennai)
|1,40,100
|1,52,700
|बेंगलुरु (Bengaluru)
|1,40,100
|1,52,700
|हैदराबाद (Hyderabad)
|1,40,100
|1,52,700
|अहमदाबाद (Ahmedabad)
|1,40,100
|1,52,700
|जयपुर (Jaipur)
|1,40,100
|1,52,700
|लखनऊ (Lucknow)
|1,40,100
|1,52,700
|भोपाल (Bhopal)
|1,40,100
|1,52,700
|श्रीनगर (Srinagar)
|1,40,100
|1,52,700
|जोधपुर (Jodhpur)
|1,40,100
|1,52,700
|नोएडा (Noida)
|1,40,100
|1,52,700
|गाजियाबाद (Ghaziabad)
|1,40,100
|1,52,700
|गुरुग्राम (Gurugram)
|1,40,100
|1,52,700
|कोलकाता (Kolkata)
|1,39,500
|1,52,100
वैश्विक परिस्थितियां और घरेलू शादियों का सीजन दे रहा सहारा
कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताओं के कारण निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे विकल्पों के बजाय सोने में निवेश को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं. केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार की जा रही खरीदारी भी इसकी कीमतों को गिरने नहीं दे रही है.
घरेलू स्तर पर, शादियों का सीजन होने के कारण आभूषणों की खुदरा दुकानों (Retail Showrooms) में खरीदारों की चहल-पहल बनी हुई है. हालांकि, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक सोना या आभूषण खरीदते समय स्थानीय स्तर पर लाइव दरों की जांच अवश्य कर लें, क्योंकि अंतिम बिल में 3% जीएसटी (GST), संबंधित मेकिंग चार्जेस (Goldsmith Making Charges) और विभिन्न ज्वैलर्स के अपने प्रीमियम के आधार पर अंतिम कीमत में बदलाव हो सकता है.