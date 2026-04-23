Amravati S*x Scandal: मुख्य आरोपी अयान अहमद का निकाला गया जुलूस, मोबाइल फोन और 'थार' समेत कई अहम सबूत बरामद (Watch Video)
अयान शेख को पूरे शहर में घुमाया गया (Photo Credits: X/@RShivshankar)

अमरावती: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) में चर्चित यौन शोषण (Sex Abuse) मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (Special Investigation Team) (SIT) ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने मुख्य आरोपी अयान अहमद (Ayan Ahmed) को भारी सुरक्षा के बीच सर्मसपुरा पुलिस स्टेशन (Sarmaspura Police Station) से लेकर पास के एक मोहल्ले तक करीब 600 मीटर पैदल घुमाया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग जमा हो गए. पुलिस का मुख्य उद्देश्य उस मोबाइल फोन को बरामद करना था, जिसमें अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो और डिजिटल साक्ष्य होने का संदेह है. यह भी पढ़ें: Amravati S*x Scandal: मुख्य आरोपी अयान शेख का शहर में निकाला गया जुलूस, पुलिस ने शुरू की डिजिटल साक्ष्यों की तलाश (Watch Video)

दोस्त के घर से मिला फोन, फॉरेंसिक लैब भेजा गया

जांच के दौरान अयान अहमद ने खुलासा किया कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले उसने अपना मोबाइल फोन 'नोमान' नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था. पुलिस अयान को लेकर सीधे नोमान के आवास पर पहुंची, जहां से वह हैंडसेट बरामद कर लिया गया है. इस फोन को अब डेटा रिकवरी और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है. पुलिस को उम्मीद है कि इस डिवाइस से इस नेटवर्क के बारे में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

लग्जरी कार और 'पिस्तौल' जब्त

डिजिटल सबूतों के अलावा, पुलिस अयान की जीवनशैली और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी की एक महिंद्रा थार (SUV) और सोशल मीडिया रील्स में दिखने वाली पिस्तौलें भी जब्त की हैं.

अयान शेख ने पूरे शहर में परेड निकाली

बढ़ रहा है जांच का दायरा: नागपुर तक पहुंची कड़ियां

इस मामले की जांच अब अमरावती से बाहर भी फैल रही है. बुधवार को एसआईटी (SIT) ने नागपुर की एक नाबालिग लड़की का बयान दर्ज किया. इसी बीच, परतवाड़ा की एक महिला ने सह-आरोपी उज़ेर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उस पर उसकी नाबालिग बेटी का पीछा करने (Stalking) का आरोप लगाया गया है.

अब तक मुख्य आरोपी अयान अहमद सहित आठ लोग पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस ने अब तक कुल तीन एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं और अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस सेक्स स्कैंडल के पीछे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए और भी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.