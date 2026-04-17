Ayaan Shaikh Video: अमरावती स्कैंडल का मुख्य आरोपी अयान शेख पुलिस के साथ जन्मदिन मनाता आया नजर, वीडियो वायरल होने के बाद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

अमरावती कांड में अयान शेख गिरफ्तार (Photo Credits: X/@PayallSingh13)

अमरावती/परतवाड़ा: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती जिले (Amravati District) में परतवाड़ा (Paratwada) सेक्स स्कैंडल (Sex Scandal) मामले ने उस समय एक नया और विवादित मोड़ ले लिया, जब मुख्य आरोपी अयान शेख (अयान अहमद) (Ayaan Shaikh) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में आरोपी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अपना जन्मदिन मनाता नजर आ रहा है. गंभीर आरोपों से घिरे एक अपराधी और कानून के रखवालों के बीच इस तरह की निकटता ने पुलिस की कार्यप्रणाली और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Ayaan Shaikh Viral Video: अमरावती सेक्स स्कैंडल के नाम पर फैल रहा है खतरनाक 'मालवेयर', भूलकर भी न करें इन लिंक्स पर क्लिक

'BOSS' लिखी टी-शर्ट और आतिशबाजी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अयान शेख "BOSS" लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर सार्वजनिक सड़क पर केक काट रहा है। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मौके पर वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी न केवल उसे जन्मदिन की बधाई देते दिख रहे हैं, बल्कि उसे केक खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं।

जनता के बीच इस वीडियो को लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि अयान पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे जघन्य आरोप हैं।

अयान शेख के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो

लड़कियों के 350 अश्लील वीडियो बनाने वाले अयान की बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी अमरावती के परतवाडा यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी अयान अहमद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिसकर्मियों के साथ सड़क पर जन्मदिन मनाता दिख रहा है, बताया जा रहा है कि यह वीडियो दिसंबर का है… pic.twitter.com/oV8LJo9N3f — NDTV India (@ndtvindia) April 17, 2026

छह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

वीडियो के वायरल होते ही और जनसामान्य के बढ़ते दबाव के बाद जिला पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया. अमरावती पुलिस कमिश्नर के आदेश पर वीडियो में दिख रहे छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता माना है और दोषियों के खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) के आदेश दिए हैं.

जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि क्या यह घटना आरोपी की कस्टडी के दौरान हुई या किसी अनौपचारिक मुलाकात का हिस्सा थी. प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. यह भी पढ़ें: Ayaan Shaikh Viral Video: अमरावती सेक्स स्कैंडल के बाद अयान शेख के नाम से 'फेक वीडियो लिंक' वायरल, साइबर अपराधियों ने बुना जाल

SIT कर रही है मामले की जांच

अमरावती का यह मामला काफी संवेदनशील है, जिसमें आरोप है कि अयान शेख और उसके नेटवर्क ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया. आरोपी अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल कर पीड़ितों से संपर्क करता था और बाद में उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 45 सदस्यों वाली एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन पहले ही किया जा चुका है. पुलिस अब तक कई पीड़ितों की पहचान कर चुकी है, हालांकि बदनामी के डर से औपचारिक शिकायतों की संख्या अभी सीमित है. प्रशासन ने पीड़ितों को पूरी सुरक्षा और गोपनीयता का आश्वासन दिया है.