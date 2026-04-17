Ayaan Shaikh Viral Video: अमरावती सेक्स स्कैंडल के नाम पर फैल रहा है खतरनाक 'मालवेयर', भूलकर भी न करें इन लिंक्स पर क्लिक

ऑनलाइन ‘अयान शेख वायरल वीडियो’ खोजने के छिपे हुए खतरे (Photo Credits: X/@PayallSingh13)

Ayaan Shaikh Viral Video: अमरावती सेक्स स्कैंडल (Amravati S*x Scandal) मामले में मुख्य आरोपी 19 वर्षीय अयान शेख (अयान अहमद) (Ayaan Shaikh) की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट पर एक नया खतरा पैदा हो गया है. इस मामले से जुड़े 'कथित वीडियो' देखने की उत्सुकता का फायदा उठाकर साइबर अपराधी (Cybercriminals) लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स पर 'अयान शेख वायरल वीडियो डाउनलोड लिंक' (Ayan Shaikh Viral Video Download Link) के नाम से कई संदिग्ध लिंक साझा किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये लिंक वास्तव में खतरनाक मालवेयर और वायरस (Dangerous Malware and Viruses) हैं, जो आपके डिवाइस का डेटा चोरी कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Ayaan Shaikh Viral Video: अमरावती सेक्स स्कैंडल के बाद अयान शेख के नाम से 'फेक वीडियो लिंक' वायरल, साइबर अपराधियों ने बुना जाल

डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बड़े खतरे

इंटरनेट पर वीडियो के नाम पर फैलाए जा रहे इन "मैलीशियस ट्रैप" (Malicious Traps) से यूजर्स को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं:

डेटा चोरी और रैनसमवेयर: इन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपके फोन या कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो सकते हैं जो आपके पासवर्ड और बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं. कुछ मामलों में ये आपकी फाइल्स को लॉक भी कर सकते हैं.

इन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपके फोन या कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो सकते हैं जो आपके पासवर्ड और बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं. कुछ मामलों में ये आपकी फाइल्स को लॉक भी कर सकते हैं. फिशिंग स्कैम: कई साइट्स वीडियो दिखाने के बहाने आपसे सोशल मीडिया लॉगिन या फोन नंबर मांगती हैं, जिससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है.

कई साइट्स वीडियो दिखाने के बहाने आपसे सोशल मीडिया लॉगिन या फोन नंबर मांगती हैं, जिससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है. प्राइवेसी और लोकेशन: ऐसी अनौपचारिक साइटों पर जाने से आपका आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रैकर्स के पास पहुंच जाती है.

कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं गंभीर

डिजिटल ट्रेंड्स बताते हैं कि 'अयान शेख वायरल वीडियो' की सर्च में भारी उछाल आया है, लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि बिना सहमति के बनाए गए स्पष्ट (Explicit) कंटेंट को देखना, डाउनलोड करना या आगे शेयर करना 'आईटी एक्ट' और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) के तहत एक दंडनीय अपराध है. इसके लिए जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं.

अमरावती मामले की वर्तमान स्थिति

यह पूरा स्कैंडल अयान शेख और उसके एक पूर्व साथी के बीच पैसों के विवाद के बाद सामने आया. जांच में पता चला है कि यह एक बड़ा ब्लैकमेलिंग रैकेट था, जिसमें कई पीड़ितों—जिनमें से कई नाबालिग हैं—को सोशल मीडिया के जरिए जाल में फंसाया गया और बिना सहमति के उनके वीडियो बनाए गए.

इस जटिल मामले की जांच के लिए 47 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. पुलिस ने कई मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. यह भी पढ़ें: Amravati S*x Scandal: अमरावती यौन शोषण मामले में जांच के लिए 47 सदस्यीय SIT गठित, मुख्य आरोपी अयान अहमद समेत चार गिरफ्तार

पुलिस की सलाह: कैसे रहें सुरक्षित?

अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक की रिपोर्ट 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (National Cyber Crime Reporting Portal) पर करें. साथ ही, यदि किसी के पास इस मामले से जुड़ी जानकारी है, तो वे सामने आएं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़ितों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी.

सभ्य नागरिक होने के नाते, इंटरनेट पर इस तरह के संवेदनशील और अवैध कंटेंट को बढ़ावा देने के बजाय सतर्क रहना ही समझदारी है.