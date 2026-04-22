Amravati S*x Scandal: मुख्य आरोपी अयान शेख का शहर में निकाला गया जुलूस, पुलिस ने शुरू की डिजिटल साक्ष्यों की तलाश (Watch Video)

अयान शेख का शहर में निकाला गया जुलूस (Photo Credits: X/@RShivshankar)

अमरावती: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती जिले (Amravati District) में सामने आए सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल (Sex Scandal) मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी अयान शेख (Ayan Shaikh), जिसे अयान अहमद तनवीर (Ayan Ahmed Tanveer) के नाम से भी जाना जाता है, का सार्वजनिक जुलूस निकाला. आरोपी को समरसपुरा पुलिस स्टेशन (Samaraspura Police Station) लाने के बाद अचलपुर के व्यस्त इलाकों से पैदल ले जाया गया. इस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई. अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य समाज में कड़ा संदेश देना और अपराधियों के मन में डर पैदा करना है. यह भी पढ़ें: Ayaan Shaikh Video: अमरावती स्कैंडल का मुख्य आरोपी अयान शेख पुलिस के साथ जन्मदिन मनाता आया नजर, वीडियो वायरल होने के बाद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

डिजिटल साक्ष्यों की बरामदगी पर ध्यान

यह मामला परतवाड़ा की युवतियों के कथित यौन शोषण और उससे संबंधित वीडियो प्रसारित करने से जुड़ा है। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कुछ संदिग्ध सामान अपने एक दोस्त के पास छिपा कर रखा था. अब पुलिस उन मोबाइल उपकरणों और मेमोरी कार्ड्स को बरामद करने की कोशिश कर रही है, जिनमें अपराध से जुड़े डिजिटल सबूत हो सकते हैं. यह भी पढ़ें: Ayaan Shaikh Viral Video: अमरावती सेक्स स्कैंडल के नाम पर फैल रहा है खतरनाक 'मालवेयर', भूलकर भी न करें इन लिंक्स पर क्लिक

अयान शेख का शहर में निकाला गया जुलूस

In the Amravati sex scandal case in Maharashtra, police today paraded the main accused, Ayan Ahmed Tanveer, across the city. pic.twitter.com/v1xRsuWV6e — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) April 22, 2026

जांच का दायरा और अन्य आरोपियों की तलाश

अमरावती पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस रैकेट में अयान के साथ अन्य लोग भी शामिल थे. पुलिस उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जिनके जरिए वीडियो प्रसारित किए गए थे. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.