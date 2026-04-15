Surat: महिला की निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर पति से रंगदारी मांगने वाला जिम ट्रेनर गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

सूरत: गुजरात (Gujarat) के सूरत (Surat) शहर में पुलिस ने एक जिम ट्रेनर (Gym Trainer) को एक विवाहित महिला का पीछा करने और उसके पति को निजी तस्वीरों (Private Photos) के जरिए ब्लैकमेल (Blackmail) करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 50 वर्षीय शब्बीर अजगर ट्रंकवाला के रूप में हुई है. पाल पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के बाद स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है. यह मामला तब सामने आया है जब हाल ही में पुलिस ने जिम संचालकों को ट्रेनर्स के आचरण को लेकर सख्त चेतावनी दी थी. यह भी पढ़ें: Jaipur Shocker: गर्भवती महिला से दिनदहाड़े छेड़छाड़, लापरवाही बरतने पर एएसआई और हेड कांस्टेबल सस्पेंड (Watch Video)

7 साल पहले जिम में हुई थी मुलाकात

जांचकर्ताओं के अनुसार, पीड़ित महिला करीब सात साल पहले सिटी लाइट इलाके के एक जिम में शब्बीर से मिली थी, जहाँ वह ट्रेनर के रूप में कार्यरत था. पुलिस का आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी ने महिला के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित किए. समय बीतने के साथ आरोपी महिला का पीछा करने लगा और उसके घर के आसपास मंडराने लगा, जिससे परिवार की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया.

5 लाख की मांग और कांच के टुकड़े से हमला

मामला सात महीने पहले तब और बिगड़ गया जब शब्बीर महिला के पाल स्थित घर पहुंच गया. जब पति ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपये की मांग की.

पुलिस ने बताया कि दो-तीन महीने पहले अडाजन के एक स्कूल के पास आरोपी ने पति को रास्ते में रोका और उनके साथ हाथापाई की. आरोपी ने शीशा तोड़कर उसके एक टुकड़े से पति को जान से मारने की धमकी दी और जबरन 50,000 रुपये छीन लिए. वह लगातार बाकी की रकम के लिए दबाव बना रहा था.

पुलिस की मुस्तैदी और गिरफ्तारी

परिवार की सलाह और पुलिस के जागरूकता अभियानों से प्रेरित होकर पीड़ितों ने हिम्मत जुटाई और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. एसओजी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने किसी अन्य महिला या क्लाइंट को भी इसी तरह निशाना बनाया है.

जिम संचालकों को सख्त हिदायत

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजदीप सिंह नकुम ने बताया कि जिम ट्रेनर्स के खिलाफ बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर 9 मार्च को ही जिम मालिकों के साथ एक बैठक की गई थी. इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ट्रेनर अपने पेशेवर दायरे में रहें और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कोई भी पेशेवर व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर डराने या धमकाने की कोशिश करता है, तो बिना डरे तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें.