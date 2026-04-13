Jaipur Shocker: गर्भवती महिला से दिनदहाड़े छेड़छाड़, लापरवाही बरतने पर एएसआई और हेड कांस्टेबल सस्पेंड (Watch Video)

जयपुर में दिन-दहाड़े गर्भवती महिला का किया गया पीछा (Photo Credits: X\@hatedetectors)

Jaipur Shocker: राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर (Jaipur) के मालवीय नगर इलाके (Malviya Nagar Area) में एक गर्भवती महिला (Pregnant Woman) के साथ दिनदहाड़े छेड़छाड़ की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस मामले ने न केवल महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) महेश चंद (Mahesh Chand) और हेड कांस्टेबल अंगदराम (Head Constable Angadram) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह भी पढ़ें: Hapur Shocker: यूपी के हापुड़ में मानवता शर्मसार, श्मशान में जलती चिता से हुक्का सुलगाने की घिनौनी हरकत, वीडियो वायरल होने के बाद लोग भड़के; VIDEO

पीछा किया और फिर सरेराह की छेड़छाड़

घटना 25 मार्च की शाम करीब 6:10 बजे की है. मालवीय नगर सेक्टर 9 के पास एक सार्वजनिक गली में पीड़ित महिला के साथ यह वारदात हुई. दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला का पीछा किया और पीछे से आकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं.

जब महिला ने शोर मचाया, तो आरोपी ने भागने से पहले उसे पत्थर दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. इस मामले में जवाहर सर्किल थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, विभागीय जांच शुरू

मामले की शुरुआती जांच हेड कांस्टेबल अंगदराम को सौंपी गई थी, लेकिन जांच में बरती गई शिथिलता और जवाबदेही में कमी को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने सख्त कदम उठाया है. निलंबित किए गए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है. अब इस केस की कमान थानाधिकारी (SHO) को सौंप दी गई है, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. यह भी पढ़ें: Hyderabad Shocker: हैदराबाद में चौंकाने वाला मामला, शादी से इनकार करने पर युवक ने युवती को लगाया HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन, खौफ में महिला ने की आत्महत्या

जयपुर छेड़छाड़ मामला: गर्भवती महिला पर हमला, 2 पुलिसकर्मी निलंबित

A disturbing case has surfaced where a pregnant woman was allegedly followed, groped and molested on road in broad daylight in Jaipur. Two police personnel were suspended on Sunday for alleged negligence in handling the case. Assistant sub-inspector Mahesh Chand and head… pic.twitter.com/Fr0Yd4mOn4 — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) April 13, 2026

आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें तैनात

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिला विशेष टीम (DST) सहित कई टीमें गठित की हैं. पुलिस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए अपराध स्थल के आसपास के लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

तकनीकी निगरानी और रूट मैपिंग के जरिए संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस उन लोगों पर भी नजर रख रही है जिन पर मुख्य आरोपी को शरण देने का संदेह है.

जवाबदेही तय करने का संदेश

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दो पुलिसकर्मियों का निलंबन इस बात का संकेत है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग का मुख्य ध्यान अब फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने पर है. यह घटना शहरी इलाकों में सीसीटीवी सर्विलांस और पुलिस गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत को रेखांकित करती है.