Bandar Membara Viral Video: इंडोनेशिया के 'बांदर मेम्बरा' का मामला, प्राइवेट क्लिप ऑनलाइन लीक होने के बाद पुलिस ने जोड़े को तलब किया, जांच शुरू

Bandar Membara Viral Video: इंडोनेशिया के बांदर जिले में एक निजी वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई है. "बांदर मेम्बरा" (Bandar Membara) के नाम से चर्चित इस वीडियो में एक जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है. वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने जोड़े को पूछताछ के लिए बुलाया

बटांग पुलिस (Polres Batang) ने वीडियो में नजर आ रहे युवक और युवती की पहचान कर ली है. अधिकारियों के अनुसार, इनकी पहचान शुरुआती अक्षरों TA (19 वर्ष) और SE (26 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों को स्पष्टीकरण के लिए समन जारी किया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह वीडियो निजी उपयोग के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जिसे बाद में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स (X) जैसे प्लेटफॉर्म पर लीक कर दिया गया. यह भी पढ़े: Viral Video From Bihar: रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते दिखे प्रोफेसर और पीएचडी छात्रा, वीडियो वायरल होने के बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी से जांच के आदेश

इंडोनेशियाई आईटीई कानून के तहत होगी कार्रवाई

अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह वीडियो किसी आपराधिक साजिश के तहत लीक किया गया था. इंडोनेशिया के 'इलेक्ट्रॉनिक सूचना और लेनदेन कानून' (ITE Law) के तहत बिना अनुमति के स्पष्ट या निजी सामग्री वितरित करना एक गंभीर अपराध है. पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने इस वीडियो को सबसे पहले इंटरनेट पर अपलोड किया और इसे व्यापक रूप से फैलाया.

साइबर विशेषज्ञों की चेतावनी: फिशिंग लिंक से बचें

वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर "Bandar Membara Viral Video" जैसे कीवर्ड्स की बाढ़ आ गई है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने जनता को चेतावनी दी है कि वे "फुल वीडियो" का दावा करने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें. विशेषज्ञों के अनुसार, ये लिंक 'फिशिंग' (Phishing) के प्रयास हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं का निजी डेटा चुराना, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना या डिवाइस में मालवेयर फैलाना है.

जनता से गोपनीयता बनाए रखने की अपील

जांच जारी रहने के बीच, प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस सामग्री को हटाने का प्रयास कर रहा है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस वीडियो को आगे साझा न करें. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गैर-सहमति वाली निजी छवियों (NCII) को फैलाना न केवल अनैतिक है, बल्कि इसके लिए कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं.

Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. हम किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री, लीक हुए वीडियो या पायरेटेड सामग्री को बढ़ावा नहीं देते हैं. ऐसी सामग्री को साझा करना या खोजना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध हो सकता है.