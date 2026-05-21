Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 66th Match Satta Bazar Favorite Team: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 66वां मुकाबला आज यानी 21 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (GT vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने 13 मुकाबलों में 6 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबलों में हार झेली है. गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और टीम इस मुकाबले को तैयारी के तौर पर देखेगी. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की नजर जीत के साथ अपने अभियान का अंत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IPL Playoff Scenario 2026: मुंबई इंडियंस तय करेगी पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की किस्मत, राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो की स्थिति बरकरार

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा. ये मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस की टीम को आठ मुकाबलों में जीत और पांच मैच में हार मिली है. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और सात मैचों में हार मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (GT vs CSK Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान मुकाबला काफी कांटे का रहा है. गुजरात टाइटंस की टीम को 5 मैच में जीत मिली है. जबकि, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम 4 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 8 विकेट से हराया था. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच खेले गए एकमात्र मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने 83 रन से जीत दर्ज की थी.

गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने पिछले 10 मैचों में 157.78 की स्ट्राइक रेट से 456 रन बनाए हैं. वहीं, शुभमन गिल के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 443 रन निकले हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए संजू सैमसन ने पिछले 10 मैचों में 169.77 की स्ट्राइक रेट से 455 रन बनाए हैं. शिवम दुबे भी टीम के लिए अहम बल्लेबाज साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज ने पिछले 10 मैचों में 15 विकेट चटकाए हैं. वहीं, कागिसो रबाडा ने पिछले 10 मुकाबलों में 18 विकेट लेकर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दी है. गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म (GT vs CSK Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (GT vs CSK Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में गुजरात टाइटंस की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

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