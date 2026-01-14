UPSC CSE Notification 2026 Postponed: UPSC CSE नोटिफिकेशन 2026 स्थगित, अभ्यर्थियों को अब संभावित नई तारीख का इंतजार

UPSC CSE Notification 2026 Postponed: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 की आधिकारिक अधिसूचना को फिलहाल स्थगित कर दिया है. आयोग द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, यह नोटिफिकेशन आज यानी 14 जनवरी 2026 को जारी होना था. हालांकि, आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया नोटिस जारी करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कारणों से इसे अभी टाल दिया गया है और नई अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी.
अधिसूचना में देरी की मुख्य वजह
यूपीएससी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, "सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना, जो 14.01.2026 को जारी होनी थी, अब प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है. इसे नियत समय पर अधिसूचित किया जाएगा।" हालांकि आयोग ने 'प्रशासनिक कारणों' की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि रिक्तियों (Vacancies) के अंतिम निर्धारण या तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण यह देरी हो सकती है. यह भी पढ़े: Digital Libraries in Gram Panchayats: योगी सरकार का बड़ा फैसला, गांव के युवा अब घर पर ही रहकर करेंगे UPSC की तैयारी, ग्राम पंचायतों में खोली जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी
परीक्षा की तारीखों पर क्या होगा असर?
UPSC के प्रारंभिक कैलेंडर के मुताबिक, सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई 2026 (रविवार) को निर्धारित है. नोटिफिकेशन में देरी होने के बावजूद, फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा की तारीख में बदलाव की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है.
आवेदन की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू होगी, जिसमें पहले 3 फरवरी 2026 अंतिम तिथि तय की गई थी. अब नई अधिसूचना आने के बाद आवेदन की समय-सीमा में भी बदलाव संभव है.
UPSC CSE 2026: महत्वपूर्ण तिथियां (संभावित)
|कार्यक्रम
|पुरानी तारीख
|वर्तमान स्थिति
|नोटिफिकेशन जारी होना
|14 जनवरी 2026
|स्थगित (जल्द जारी होगा)
|आवेदन की अंतिम तिथि
|3 फरवरी 2026
|बदलाव संभव (TBA)
|प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
|24 मई 2026
|यथावत (अभी तक कोई बदलाव नहीं)
|मुख्य परीक्षा (Mains)
|अगस्त 2026
|संभावित
नोटिफिकेशन कैसे चेक करें?
एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके इसे देख सकते हैं:
-
UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
-
होमपेज पर 'What's New' सेक्शन में जाएं.
-
'Civil Services (Preliminary) Examination, 2026' लिंक पर क्लिक करें.
-
नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें और पात्रता, रिक्तियों व पाठ्यक्रम की जांच करें.
उम्मीदवारों को सलाह
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.