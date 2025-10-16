Hyderabad Rave Party Busted: हैदराबाद के पास रिसॉर्ट में चल रही थी रेव पार्टी, 14 महिलाओं समेत 50 लोग गिरफ्तार

हैदराबाद के पास एक रिसॉर्ट में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर इसका भंडाफोड़ किया है. तेलंगाना पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने इस कार्रवाई में 50 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं. ये सभी लोग आंध्र प्रदेश की एक खाद बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं.

डीलरों को खुश करने के लिए रखी थी पार्टी

पुलिस ने जब अचानक रिसॉर्ट पर छापा मारा, तो वहां का माहौल देखकर सब हैरान रह गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि खाद बनाने वाली कंपनी ने अपने डीलरों को खुश करने और उन्हें इनाम देने के लिए यह पार्टी आयोजित की थी. यह रिसॉर्ट बिजनेसमैन के. चंदर रेड्डी का है. पुलिस ने मौके से विदेश में बनी शराब भी जब्त की है.

कंपनी मैनेजमेंट की भूमिका की जांच

अधिकारियों को शक है कि इस पार्टी के आयोजन में कंपनी के मैनेजमेंट का भी हाथ हो सकता है. इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनी के बड़े अधिकारियों की इसमें क्या भूमिका थी.

पुलिस का अभियान जारी

तेलंगाना पुलिस पिछले कुछ समय से रेव पार्टियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है. यह कार्रवाई उसी का एक हिस्सा है. आपको बता दें कि करीब एक हफ्ता पहले भी पुलिस ने ऐसी ही एक और रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया था. उस पार्टी से 65 लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें 22 नाबालिग भी शामिल थे. वे सभी शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे.

पुलिस ने इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.