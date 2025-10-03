एक्ट्रेस के घर से फटे कपड़ों में भागी नौकरानी! डिंपल हयाती और उनके पति पर महिला को पीटने का आरोप, FIR दर्ज

डिंपल हयाती और उनके पति से नौकरानी से मारपीट मामले में पूछताछ होगी. (Photo : Instagram/Dimple Hayathi)

हैदराबाद: टॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति डेविड एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. हैदराबाद के फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ उनकी 22 साल की घरेलू सहायिका (नौकरानी) को परेशान करने, मारपीट की कोशिश करने और उसका मोबाइल फोन तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है और 22 सितंबर को ही एक मैनपावर कंसल्टेंसी के जरिए हैदराबाद काम करने आई थी. उसे शेखपेट में स्थित वेस्टवुड अपार्टमेंट्स में डिंपल हयाती के फ्लैट में काम पर रखा गया था.

पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने बताया कि जितने दिन भी उसने वहां काम किया, उसे लगातार गालियां दी गईं, खाना नहीं दिया गया और अपमानित किया गया. पीड़िता ने रोते हुए बताया, "वे मुझे यह कहकर बेइज्जत करते थे कि मेरी जिंदगी उनके जूतों के बराबर भी नहीं है." उसने कहा कि डिंपल और डेविड दोनों छोटे-छोटे कामों पर भी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे.

In her statement, the victim alleged that during the week she worked there, she was repeatedly abused, denied food, and humiliated. 'They humiliated me that my life was not even worth the shoes they wear,' she told police. Here's how events unfolded at the actor's #Hyderabad… pic.twitter.com/EEoE6wAg1p — The Times Of India (@timesofindia) October 2, 2025

सोमवार सुबह क्या हुआ?

आरोप है कि सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे, जब कपल का पालतू कुत्ता भौंकने लगा तो विवाद बढ़ गया. एक्ट्रेस और उनके पति ने नौकरानी और उसके परिवार को धमकियां देनी शुरू कर दीं. इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए पीड़िता ने जैसे ही अपना फोन निकाला, हंगामा और बढ़ गया.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, "डेविड ने मेरा फोन छीन लिया और उसे जमीन पर पटक कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया. उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह फ्लैट से भाग निकली. इस दौरान मेरे कपड़े भी फट गए."

पुलिस ने की कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद फिल्म नगर पुलिस ने कपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला के साथ मारपीट), 79 (महिला का अपमान), 351(2) (धमकाना) और 324(2) (तोड़फोड़) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

फिल्म नगर के इंस्पेक्टर एस. संतोषम ने बताया, "हमने घरेलू सहायिका का बयान दर्ज कर लिया है. आरोपियों को पूछताछ के लिए जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा."