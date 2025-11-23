Hyderabad shocker: चार्टर्ड फ्लाइट के पायलट पर यौन उत्पीड़न का आरोप, 26 वर्षीय क्रू मेंबर की शिकायत पर केस दर्ज


Bengaluru Pilot Assault Case: हैदराबाद में एक 26 साल की केबिन क्रू मेंबर ने चार्टर्ड फ्लाइट के पायलट पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. यह घटना बेंगलुरु के एक होटल में 18 नवंबर को हुई थी. पीड़िता ने हैदराबाद लौटकर बेगमपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, कथित उत्पीड़न तब हुआ जब दोनों काम के सिलसिले में बेंगलुरु में ठहरे हुए थे. घटना के बाद पीड़िता हैदराबाद लौट आई और हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई.

चूंकि वारदात बेंगलुरु में हुई थी, इसलिए बेगमपेट पुलिस ने नियमों के तहत जीरो एफआईआर दर्ज करते हुए केस को आगे जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस को ट्रांसफर कर दिया.

हालाासुरु पुलिस संभालेगी जांच

मामले को अब बेंगलुरु के हालाासुरु पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया है. वहां की टीम ने जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की परिस्थितियों की तहकीकात की जा रही है. पुलिस का कहना है कि यह आरोप गंभीर है और हर तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पायलट से पूछताछ की तैयारी की जा रही है.

पीड़िता की सुरक्षा और बयान पर जोर

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्रू मेंबर की शिकायत को संवेदनशीलता के साथ लिया गया है. पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है और जरूरत पड़ने पर मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी. पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी और पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

 