Bank Holiday: क्या आज 20 फरवरी को बैंक बंद हैं? जानें अपने शहर का हाल और राज्य स्थापना दिवस का महत्व

बैंक हॉलिडे/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई: आज शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 को भारत के चुनिंदा राज्यों में बैंक (Bank) बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) और मिजोरम (Mizoram) में 'राज्य स्थापना दिवस' (Statehood Day) के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इन दोनों राज्यों की राजधानी—ईटानगर (Itanagar) और आइजोल (Aizawl)—में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, जबकि देश के अन्य सभी महानगरों और राज्यों में सामान्य रूप से कामकाज होगा. यह भी पढ़ें: Bank Holiday: क्या 18 फरवरी को देशभर के बैंक बंद हैं? जानें लोसार और अन्य छुट्टियों का पूरा शेड्यूल

आज कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत यह एक क्षेत्रीय अवकाश है. आज केवल निम्नलिखित शहरों में बैंक बंद रहेंगे:

आइजोल (मिजोरम)

(मिजोरम) ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे अन्य सभी प्रमुख शहरों में बैंक अपने निर्धारित समय के अनुसार खुले रहेंगे.

20 फरवरी का ऐतिहासिक महत्व

20 फरवरी का दिन उत्तर-पूर्व भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसी दिन साल 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश से ऊपर उठाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था.

मिजोरम: 1986 के मिजो शांति समझौते के बाद यह भारत का 23वां राज्य बना.

अरुणाचल प्रदेश: यह भारत के 24वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया.

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण सरकारी कार्यालयों और बैंकों में अवकाश रहता है.

डिजिटल बैंकिंग और आवश्यक सेवाएँ

भले ही आइजोल और ईटानगर में भौतिक शाखाएं (Physical Branches) बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल सेवाएं पूरे देश में 24x7 चालू रहेंगी:

ATM: कैश निकालने और जमा करने की मशीनें काम करती रहेंगी.

कैश निकालने और जमा करने की मशीनें काम करती रहेंगी. ऑनलाइन बैंकिंग: नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए IMPS, NEFT और RTGS सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध होंगी.

नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए IMPS, NEFT और RTGS सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध होंगी. UPI: डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी.

आने वाली बैंक छुट्टियां (फरवरी 2026)

आज के क्षेत्रीय अवकाश के बाद, इस महीने बैंकिंग कामकाज के लिए कुछ और दिन प्रभावित रहेंगे:

22 फरवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश (पूरे देश में)।

साप्ताहिक अवकाश (पूरे देश में)। 23 फरवरी (सोमवार): रांची (झारखंड) में नगर निगम चुनाव के कारण बैंक बंद रहेंगे.

रांची (झारखंड) में नगर निगम चुनाव के कारण बैंक बंद रहेंगे. 28 फरवरी (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे.

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे शाखा संबंधी जरूरी कार्यों (जैसे चेक क्लियरेंस या ड्राफ्ट बनवाना) के लिए अगले सप्ताह के पहले कुछ दिनों का उपयोग करें.