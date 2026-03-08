Silver Rate Today March 8: चांदी की कीमतों में गिरावट, मार्च के निचले स्तर पर पहुंचे दाम; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े प्रमुख शहरों के आज के ताजा रेट

Silver Rate Today March 8: भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है. आज, 8 मार्च को चांदी के दाम इस महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. पिछले सप्ताह की तुलना में कीमतों में भारी सुधार (Correction) देखा गया है. 2 मार्च को चांदी अपने महीने के उच्च स्तर 3.15 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, जिससे अब तक इसमें लगभग 30,000 रुपये की कमी आ चुकी है. हालांकि, आज कुछ शहरों में 100 रुपये की मामूली बढ़त के साथ भाव 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर नजर आ रहे हैं.

प्रमुख शहरों में आज की चांदी की कीमतें (प्रति किलोग्राम)

देश के विभिन्न हिस्सों में आज चांदी के खुदरा और औद्योगिक भाव निम्नलिखित हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today March 8: उतार-चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता; जानें दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में आज 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट

शहर आज का चांदी का भाव दिल्ली INR 2,85,000 मुंबई INR 2,85,000 चेन्नई INR 2,90,000 बेंगलुरु INR 2,85,000 हैदराबाद INR 2,90,000 अहमदाबाद INR 2,85,000 कोलकाता INR 2,85,000

भारी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल की शुरुआत में आई ऐतिहासिक तेजी के बाद अब निवेशक बड़े पैमाने पर 'प्रॉफिट बुकिंग' (मुनाफावसूली) कर रहे हैं. जनवरी के अंत में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के कारण चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार चली गई थी. अब वैश्विक स्थितियों में स्थिरता और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की मांग में कमी आई है.

औद्योगिक मांग और भविष्य के संकेत

भले ही चांदी की कीमतों में 'डर' की वजह से बढ़ा प्रीमियम कम हो गया है, लेकिन ऐतिहासिक मानकों की तुलना में इसकी कीमतें अभी भी काफी ऊंची बनी हुई हैं. सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर से चांदी की औद्योगिक मांग लगातार बनी हुई है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, चांदी को 2.80 लाख रुपये के स्तर पर मजबूत तकनीकी सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कीमतों के बहुत ज्यादा नीचे गिरने की संभावना कम है.

वर्तमान में चांदी की चमक कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में शादियों के सीजन और औद्योगिक खपत को देखते हुए आने वाले समय में स्थिरता आने की उम्मीद है.