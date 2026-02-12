Thane Police Recruitment 2026: 654 पदों के लिए 21,000 से अधिक आवेदन. साकेत मैदान में फिजिकल टेस्ट शुरू

Thane Police Recruitment 2026: ठाणे शहर पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया बुधवार से पूरे जोश के साथ शुरू हो गई है. साकेत पुलिस ग्राउंड में आयोजित इस भर्ती अभियान के पहले ही दिन उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखने को मिली. पहले दिन लगभग 1,500 उम्मीदवारों को प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया था.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार से इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी. अब प्रतिदिन 2,000 उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण (Field Test) किया जाएगा. यह पूरी भर्ती प्रक्रिया 28 फरवरी तक जारी रहने वाली है.

खाली पदों के लिए कड़ा मुकाबला

इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल में खाली पड़े 654 पदों को भरना है. विभाग को अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 21,002 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो मुकाबला बेहद कड़ा है. हर एक पद के लिए लगभग 32 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.

पारदर्शिता के लिए सख्त नियम

ठाणे शहर के अपर पुलिस आयुक्त, श्रीकांत पाठक ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने पर जोर दिया है. उन्होंने गलत तरीकों और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है.

रिश्वत पर कार्रवाई: यदि कोई उम्मीदवार रिश्वत देने या किसी बाहरी प्रभाव में आने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध: फील्ड टेस्ट के दौरान स्टैमिना बढ़ाने वाली दवाओं या प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को न केवल बाहर किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.